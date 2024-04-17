Розничные инвесторы назвали самые убыточные в 2023 году инвестиции

Большинство розничных инвесторов в 2023 году получили убыток на акциях, валюте и материальных активах, следует из данных краудлендинговой платформы JetLend, с которыми ознакомился RB.RU.
Больше всего инвесторы потеряли на акциях — об этом сообщили 23,07% опрошенных, валюте — 13,39% и материальных активах (авто, недвижимость, техника) — 13,24%.
JetLend
71,43% отметили, что доходность по всем инвестициям в 2023 году составила от 10 до 30%. Наименьший доход принесли облигации (34,15%), краудлендинг (26,26%), акции (19,57%).
Только 0,97% заработали больше 100% годовых.
«С учетом инфляции, ключевой ставки ЦБ и многих других факторов доходность в 30% за год с использованием низкорискованных инструментов является очень хорошим показателем. Среднегодовая доходность за 2023 год в JetLend — 19,3%», — сообщил СЕО JetLend Роман Хорошев.
Всего в рамках исследования было опрошено 1344 инвестора. Из них 66,59% инвестировали в краудлендинг на платформе до 1 млн рублей, 22,1% — от 1 до 5 млн рублей, 6,32% — от 5 до 10 млн, еще 4,75% — более 10 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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