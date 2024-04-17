Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Розничные инвесторы назвали самые убыточные в 2023 году инвестиции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Большинство розничных инвесторов в 2023 году получили убыток на акциях, валюте и материальных активах, следует из данных краудлендинговой платформы JetLend, с которыми ознакомился RB.RU.

Розничные инвесторы назвали самые убыточные в 2023 году инвестиции

Больше всего инвесторы потеряли на акциях — об этом сообщили 23,07% опрошенных, валюте — 13,39% и материальных активах (авто, недвижимость, техника) — 13,24%.

JetLend

71,43% отметили, что доходность по всем инвестициям в 2023 году составила от 10 до 30%. Наименьший доход принесли облигации (34,15%), краудлендинг (26,26%), акции (19,57%).

Только 0,97% заработали больше 100% годовых. 

«С учетом инфляции, ключевой ставки ЦБ и многих других факторов доходность в 30% за год с использованием низкорискованных инструментов  является очень хорошим показателем. Среднегодовая доходность за 2023 год в JetLend — 19,3%», — сообщил СЕО JetLend Роман Хорошев. 

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

Всего в рамках исследования было опрошено 1344 инвестора. Из них 66,59% инвестировали в краудлендинг на платформе до 1 млн рублей, 22,1% — от 1 до 5 млн рублей, 6,32% — от 5 до 10 млн, еще 4,75% — более 10 млн рублей. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Кто вы? Где я? Что я буду делать?»: бизнес перечислил самые странные вопросы соискателей
  2. 2 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  3. 3 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
  4. 4 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
  5. 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ