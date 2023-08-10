Только одна из пяти российских компаний получает финансирование через краудлендинг — JetLend

Большинство (83%) компаний российского бизнеса получили в 2023 году отказ на получение займа на краудлендинговой платформе JetLend , сообщили RB.RU в компании.

По словам основателя JetLend Романа Хорошева, существует несколько критериев, которые влияют на принятие решения при выдаче займа: среднемесячная выручка более 600 тыс. рублей, срок регистрация компании более 12 месяцев, отсутствие текущих просрочек по кредитам и арбитражных дел, где компания выступает ответчиком.

Хорошев отмечает, что чаще всего именно из-за этих пунктов российский бизнес получает отказы в займе, при этом в JetLend считают, что другие форматы привлечения инвестиций для малого бизнеса практически отсутствуют.

«Венчурного рынка в стране нет и привлечь инвестора крайне сложно, облигации доступны только от 100 млн рублей, размещение через IPO для малого бизнеса невозможно. В этой ситуации краудлендинг может стать выходом для привлечения инвестиций» — считает Хорошев.

Всего в период с января 2023 года по 1 июля 2023 года платформа выдала 1509 займов на общую сумму около 3 млрд рублей. Средняя сумма одного займа составляет 2 млн рублей. Минимальная процентная ставка по займам составила 11,9% годовых, максимальная — 30,17%.

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