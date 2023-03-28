Больше половины компаний прекратят работу с фрилансерами за рубежом, если РФ поднимет налоги — опрос

Если налоги для уехавших из России специалистов вырастут, то 55% компаний прекратят сотрудничество с ними, показал опрос руководителей российского бизнеса. Такие данные приводит платформа для сотрудничества с самозанятыми, ИП и физлицами «Консоль.Про» на основании опроса 1,3 тыс. человек.

Исследование показало, что 42% компаний сотрудничают хотя бы с одним самозанятым или ИП, который постоянно находится за пределами России. При этом 55% руководителей отмечают, что не готовы платить больше налогов и взносов, чтобы сохранить специалистов, которые уехали за границу.

Контекст:

В 2022 году Минфин предложил взимать НДФЛ в 30% с гонораров уехавших фрилансеров.

В представленной для общественного обсуждения версии законопроекта говорилось, что российские работодатели будут удерживать 13–15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты «дистанционных» сотрудников, пока те являются резидентами РФ (находятся в России более 183 дней в году), а после утраты ими резидентства — 30%.

По состоянию на февраль 2023 года дискуссия по поводу правил налогообложения доходов не закончена, решения не приняты.

Среди релокантов чаще всего наблюдаются представители IT — 28%, маркетинга — 24%, продаж — 23% и копирайтинга — 16%. Меньше всего специалистов, которые постоянно живут за границей, в дизайне — 2%, медицине — 7% и страховых услугах — 9%.

Большинство компаний (72%) смогут найти замену уехавшим фрилансерам, если это станет невыгодно организации. 18% компаний отметили, что легко найдут замену релоцировашимся специалистам.

54% предпринимателей видят сложности в поиске новых специалистов, однако не считают эту задачу невыполнимой. 20% опрошенных считают, что замена текущих самозанятых может сильно навредить бизнесу. Только 9% сказали, что заменить уехавших фрилансеров невозможно.

Сложнее всего бизнесу будет искать замену в IT — об этом сообщили 28%. Каждый четвертый (25%) окажется в затруднении при поиске специалиста по продажам, каждый пятый — при поиске специалиста по финансам. Еще 16% будет сложно найти работников в сфере маркетинга.

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