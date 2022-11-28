Лучше всего пользователи отзываются о работе Ozon, реже всего обсуждают «СберМегаМаркет» — исследование

Самым активным и положительно упоминаемым в соцсетях и СМИ маркетплейсом стал Ozon, показало исследование «Ашманов и партнеры» и digital-агентства «Интериум». Худшие показатели продемонстрировал «СберМегаМаркет».

Эксперты составили репутационный рейтинг для пяти крупнейших российских маркетплейсов: Ozon, Wildberries, AliExpress, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет». С мая по август 2022 года специалисты оценивали количество и тональность упоминаний в СМИ и соцсетях, тональность выдачи в поисковиках, качество коммуникации на страницах маркетплейсов в социальных медиа.

В рейтинге лидирует Ozon с индексом 66,2% ― маркетплейс признан самым активным и позитивно упоминаемым в социальных сетях и СМИ. Худшие показатели у «СберМегаМаркета» (31,1%) ― несмотря на высокую вовлеченность подписчиков, маркетплейс обсуждают значительно реже, чем конкурентов, и часто в негативном контексте.

За что ругают и хвалят маркетплейсы

Большинство пользователей выражают негатив в отношении сроков (и времени) доставки товаров, удобства использования десктопных и мобильных версий магазинов.

Еще один важный пользовательский аспект — оперативность площадок при работе со спорными ситуациями (возврат товара, расчет скидки, случаи мошенничества).

Wildberries в рассматриваемый период часто критиковали за завышение цен и качество товара, «Яндекс.Маркет» — за сервис, Aliexpress — за долгую доставку, Ozon — за случившийся в августе пожар на складе на Новой Риге.

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Позитив пользователи высказывали насчет большого ассортимента товаров, наличия различных вариантов доставки и удобных способов получения доставки. Большинство пользователей также приветствуют наличие «экосистемы», в которую кроме маркетплейса входят и другие продукты.

Коммуникация площадок в социальных сетях

Самый высокий показатель вовлеченности покупателей в соцсетях у «СберМегаМаркета» за счет регулярных конкурсов. Также благодаря большому числу репостов сообщения маркетплейса во «ВКонтакте» получают сопоставимый охват с Aliexpress ― 10,3 млн против 14,5 млн ― при этом подписчиков у «СберМегаМаркета» «в несколько десятков раз меньше», отмечается в исследовании.

Wildberries публикуют по 40 постов с товарами в день, но индекс вовлеченности при этом составляет 0,16%.

В целом, как отмечают авторы исследования, для Wildberries и AliExpress соцсети являются скорее площадкой для продвижения товаров, а для Ozon, «Яндекс.Маркета» и «СберМегаМаркета» ― способом активной коммуникации с клиентами.

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