Каждый пятый сотрудник российских компаний работает со смартфона более 3 часов в день — опрос

Почти 20% россиян работают со смартфона более трех часов в день, 68% признают, что им удобно использовать его для работы, показало исследование сервиса «Битрикс24».
Почти половине (49%) опрошенных приходилось работать со смартфона в дороге, 45% считают, что в будущем смартфон станет основным инструментом для работы.
Треть полагает, что работа в таком формате повышает эффективность.
В «Битрикс24» считают, что исследование показывает один из ключевых операционных трендов 2023 года — мобильность работы.
Опрос проходил со 2 по 3 декабря 2022 года среди 1007 респондентов из всех федеральных округов России.
Фото на обложке: Unsplash
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