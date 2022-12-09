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Каждый пятый сотрудник российских компаний работает со смартфона более 3 часов в день — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Почти 20% россиян работают со смартфона более трех часов в день, 68% признают, что им удобно использовать его для работы, показало исследование сервиса «Битрикс24».

Каждый пятый сотрудник российских компаний работает со смартфона более 3 часов в день — опрос

Почти половине (49%) опрошенных приходилось работать со смартфона в дороге, 45% считают, что в будущем смартфон станет основным инструментом для работы.

Треть полагает, что работа в таком формате повышает эффективность.

В «Битрикс24» считают, что исследование показывает один из ключевых операционных трендов 2023 года — мобильность работы.

Опрос проходил со 2 по 3 декабря 2022 года среди 1007 респондентов из всех федеральных округов России.

Фото на обложке: Unsplash

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