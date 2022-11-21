Каждый второй предприниматель в России планирует запуск новых услуг

Каждый второй (42%) российский предприниматель собирается расширить ассортимент продуктов или услуг, а каждый третий — сохраняет оптимизм и замечает положительное влияние санкций, показал опрос «Делобанка».
Респонденты считают, что благодаря введенным санкциям в их отраслях снизилась конкуренция, выросли цены на собственные товары и появились новые возможности для развития производства в течение следующего года.
В ответ на снижение потребительской активности и нарушение логистических цепочек бизнес занялся изменением стратегии. При этом часть компаний намерена продолжать меры, принятые ранее.
Что еще, кроме расширения ассортимента продутов или услуг, планируют предприниматели:
- Оптимизация бизнес-процессов была и остается актуальной на следующий год для 20% опрошенных, столько же (19%) задумываются об этом сейчас.
- Оформить кредит в банке планируют 15% опрошенных, из них 7% уже оформляли кредиты в этом году.
- Треть бизнесменов (31%) собираются открыть для себя перспективные рынки сбыта, начать работать с ранее не охваченной аудиторией.
- Четверть (25%) планируют повысить зарплату сотрудникам, столько же — запустить новые проекты внутри компании.
Менее оптимистично настроены 21% бизнесменов. Они планируют сократить расходы на зарплаты в целом (6%) или сотрудникам отдельных категорий (4%), сократить персонал (5%), закрыть отдельные направления бизнеса (14%) или бизнес вообще (3%).
Опрос проводился в октябре 2022 года в городах РФ с населением свыше 100 тыс. человек. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов.
Фото на обложке: Unsplash
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