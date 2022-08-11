Треть россиян никогда не меняют пароли от почты и соцсетей — исследование

От личных кабинетов почты, онлайн-банков и соцсетей никогда не меняют пароли 32% россиян, показывают данные исследования «АльфаСтрахования». При этом почти в половине случаев пользователи записывают свои пароли в текстовые файлы на ПК или сохраняют в заметках на смартфоне.

Только 6% опрошенных регулярно (раз в месяц и чаще) меняют пароли для доступа в личные кабинеты. Каждый четвертый (26%) респондент старается менять пароли раз в несколько месяцев, а свыше трети (36%) россиян уделяют этому внимание раз в полгода–год.

45% предпочитают хранить пароли в текстовых файлах на ПК или смартфоне, 28% — в записных книжках и на стикерах.

Больше половины россиян (57%) пользуются одним и тем же паролем для доступа ко всем сервисам. Каждый пятый (21%) считает этот вариант самым удобным, а 36% уверены в сохранности своих данных, так как, по их мнению, придумывают сложные пароли.

По данным «АльфаСтрахование», 17% опрошенных ничего не слышали о двухфакторной аутентификации (2FA). Резервный адрес электронной почты и номер телефона для доступа к личному кабинету почты использует только половина россиян.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 1705 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

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