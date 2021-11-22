40% россиян готовы отдыхать на Новый год меньше десяти дней — опрос

Отдыхать на Новый год меньше десяти дней, утвержденных правительством, согласны 40% россиян, еще 6% признались, что способны обойтись и вовсе без отдыха. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob, проведенного 17—18 ноября среди 1,6 тыс. респондентов.

Исследование также показало, что среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул 7 дней. При этом 35% россиян устраивают утвержденные 10 дней новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Отдыхать больше — от 11 до 13 дней хотят 4%, две недели — 7% респондентов.

Женщин чаще мужчин устраивают установленные новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.

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Фото на обложке: Unsplash