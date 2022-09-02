Обороты малого бизнеса в торговле выросли на 8% в первом полугодии — исследование

Малый бизнес в сфере онлайн- и офлайн-торговли по итогам первого полугодия 2022 года нарастил обороты на 8% год к году. При этом без учета инфляции рост составил 24,3%, сообщается в исследовании сервиса «МойСклад».

Топ-10 регионов по темпам роста оборотов малого бизнеса:

Тульская область — 32,5% Республика Татарстан — 27,1% Республика Башкортостан — 25,2% Белгородская область — 23,9% Ленинградская область — 23,6% Калужская область — 21,1% Рязанская область — 20,4% Кировская область — 18,2% Свердловская область — 17,7% Вологодская область — 16,9%

В Москве с учетом инфляции обороты малого бизнеса выросли на 8%, в Московской области рост составил 14%. Санкт-Петербург показал рост на 4%, а Ленинградская область — на 24,3%.

Аналитики «МоегоСклада» выделили несколько факторов роста оборотов малого бизнеса на фоне неблагополучной экономической обстановки:

Аномально высокий спрос и цены в марте текущего года.

Смещение географии внутреннего туризма из-за закрытых аэропортов.

Приостановка деятельности международных брендов. Это дало возможность малому бизнесу продавать аналогичную продукцию или работать с товарами из списка параллельного импорта.

Развитие производства внутри страны. Рост небольших предприятий.

Уменьшился денежный отток за границу, потребители тратят деньги внутри страны.

«Исследование не учитывает компании, которые закрылись из-за сложной экономической ситуации в этом году. Однако те компании, которые остались на рынке, растут, экономическая ситуация не является для них критической», — сообщил CEO и сооснователь облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, рост оборотов прежде всего обеспечивает онлайн-торговля. Покупатели ищут товары, к которым они привыкли, на маркетплейсах.

«МойСклад» изучил показатели более 20 тыс. компаний в сфере малого бизнеса на всей территории РФ. Учитывались данные компаний онлайн- и офлайн-торговли.

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