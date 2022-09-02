Обороты малого бизнеса в торговле выросли на 8% в первом полугодии — исследование

Малый бизнес в сфере онлайн- и офлайн-торговли по итогам первого полугодия 2022 года нарастил обороты на 8% год к году. При этом без учета инфляции рост составил 24,3%, сообщается в исследовании сервиса «МойСклад».
Топ-10 регионов по темпам роста оборотов малого бизнеса:
- Тульская область — 32,5%
- Республика Татарстан — 27,1%
- Республика Башкортостан — 25,2%
- Белгородская область — 23,9%
- Ленинградская область — 23,6%
- Калужская область — 21,1%
- Рязанская область — 20,4%
- Кировская область — 18,2%
- Свердловская область — 17,7%
- Вологодская область — 16,9%
В Москве с учетом инфляции обороты малого бизнеса выросли на 8%, в Московской области рост составил 14%. Санкт-Петербург показал рост на 4%, а Ленинградская область — на 24,3%.
Аналитики «МоегоСклада» выделили несколько факторов роста оборотов малого бизнеса на фоне неблагополучной экономической обстановки:
- Аномально высокий спрос и цены в марте текущего года.
- Смещение географии внутреннего туризма из-за закрытых аэропортов.
- Приостановка деятельности международных брендов. Это дало возможность малому бизнесу продавать аналогичную продукцию или работать с товарами из списка параллельного импорта.
- Развитие производства внутри страны. Рост небольших предприятий.
- Уменьшился денежный отток за границу, потребители тратят деньги внутри страны.
«Исследование не учитывает компании, которые закрылись из-за сложной экономической ситуации в этом году. Однако те компании, которые остались на рынке, растут, экономическая ситуация не является для них критической», — сообщил CEO и сооснователь облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.
По его словам, рост оборотов прежде всего обеспечивает онлайн-торговля. Покупатели ищут товары, к которым они привыкли, на маркетплейсах.
«МойСклад» изучил показатели более 20 тыс. компаний в сфере малого бизнеса на всей территории РФ. Учитывались данные компаний онлайн- и офлайн-торговли.
Фото на обложке: Unsplash
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