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Обороты малого бизнеса в торговле выросли на 8% в первом полугодии — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Малый бизнес в сфере онлайн- и офлайн-торговли по итогам первого полугодия 2022 года нарастил обороты на 8% год к году. При этом без учета инфляции рост составил 24,3%, сообщается в исследовании сервиса «МойСклад».

Обороты малого бизнеса в торговле выросли на 8% в первом полугодии — исследование

Топ-10 регионов по темпам роста оборотов малого бизнеса:

  1. Тульская область — 32,5% 
  2. Республика Татарстан — 27,1%
  3. Республика Башкортостан — 25,2%
  4. Белгородская область —  23,9%
  5. Ленинградская область — 23,6%
  6. Калужская область —  21,1%
  7. Рязанская область — 20,4%
  8. Кировская область — 18,2%
  9. Свердловская область — 17,7%
  10. Вологодская область — 16,9%

В Москве с учетом инфляции обороты малого бизнеса выросли на 8%, в Московской области рост составил 14%. Санкт-Петербург показал рост на 4%, а Ленинградская область — на 24,3%.

Аналитики «МоегоСклада» выделили несколько факторов роста оборотов малого бизнеса на фоне неблагополучной экономической обстановки: 

  • Аномально высокий спрос и цены в марте текущего года.
  • Смещение географии внутреннего туризма из-за закрытых аэропортов.
  • Приостановка деятельности международных брендов. Это дало возможность малому бизнесу продавать аналогичную продукцию или работать с товарами из списка параллельного импорта.
  • Развитие производства внутри страны. Рост небольших предприятий.
  • Уменьшился денежный отток за границу, потребители тратят деньги внутри страны.

«Исследование не учитывает компании, которые закрылись из-за сложной экономической ситуации в этом году. Однако те компании, которые остались на рынке, растут, экономическая ситуация не является для них критической», — сообщил CEO и сооснователь облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

По его словам, рост оборотов прежде всего обеспечивает онлайн-торговля. Покупатели ищут товары, к которым они привыкли, на маркетплейсах.

«МойСклад» изучил показатели более 20 тыс. компаний в сфере малого бизнеса на всей территории РФ. Учитывались данные компаний онлайн- и офлайн-торговли.

Фото на обложке: Unsplash

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