Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в Москве в январе-марте 2022 года — и это не IT

Одна из самых высоких средних зарплат в январе-марте 2022 года в Москве предлагалась в сфере строительства — работники этой области могли получить до 118 тыс. рублей, тогда как сотруднику IT-сферы предлагали средний заработок до 90 тыс. рублей, выяснила «Работа.ру».
Специалистам транспорта и логистики предлагалось до 104 тыс. рублей, производства и агропрома — до 94 тыс., что также выше средних показателей зарплаты IT-специалистов.
Студенты в IT могли рассчитывать на зарплату до 78 тыс. рублей. Схожие цифры и для профессионалов в сфере финансов и страхования.
Работникам без специальной подготовки предлагали зарплату до 73 тыс. рублей, специалистам офисных служб и бизнес-услуг — до 65 тыс. рублей. Средний заработок до 59 тыс. рублей — в маркетинге и рекламе, до 56 тыс. рублей — в сфере услуг, и до 51 тыс. — в отрасли торговли.
Фото на обложке: Unsplash
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