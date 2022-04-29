Одна из самых высоких средних зарплат в январе-марте 2022 года в Москве предлагалась в сфере строительства — работники этой области могли получить до 118 тыс. рублей, тогда как сотруднику IT-сферы предлагали средний заработок до 90 тыс. рублей, выяснила «Работа.ру».

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в Москве в январе-марте 2022 года — и это не IT