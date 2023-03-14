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Большинство продавцов на маркетплейсах перепродают товары из Китая и России — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Треть продавцов российских маркетплейсов перепродает товары из Китая, чуть больше четверти реализуют продукцию отечественных производителей, показал опрос сервисов «МойСклад» и «МаркетГуру». С результатами ознакомился RB.RU.

Большинство продавцов на маркетплейсах перепродают товары из Китая и России — опрос

31% предпринимателей занимается перепродажей товаров из Китая, 27% — перепродают из России. Только 5% перепродаж приходится на товары из Турции. Каждый десятый (11%) реализует товары из других стран.

Каждый пятый (21%) продает товары собственного производства, еще у 16% для продаж зарегистрирована собственная торговая марка.

17% начинающих предпринимателей хотели бы заниматься перепродажей товаров, 7% — открыть собственное производство.

По мнению исследователей, нынешнее число предпринимателей с товарами собственного производства и собственными торговыми марками говорит о росте отечественного производства и о тренде на увеличение числа российских брендов.

В опросе сервисов «МойСклад» и «МаркетГуру» приняли участие 969 человек.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock

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