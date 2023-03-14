Большинство продавцов на маркетплейсах перепродают товары из Китая и России — опрос

Треть продавцов российских маркетплейсов перепродает товары из Китая, чуть больше четверти реализуют продукцию отечественных производителей, показал опрос сервисов «МойСклад» и «МаркетГуру». С результатами ознакомился RB.RU.

31% предпринимателей занимается перепродажей товаров из Китая, 27% — перепродают из России. Только 5% перепродаж приходится на товары из Турции. Каждый десятый (11%) реализует товары из других стран.

Каждый пятый (21%) продает товары собственного производства, еще у 16% для продаж зарегистрирована собственная торговая марка.

17% начинающих предпринимателей хотели бы заниматься перепродажей товаров, 7% — открыть собственное производство.

По мнению исследователей, нынешнее число предпринимателей с товарами собственного производства и собственными торговыми марками говорит о росте отечественного производства и о тренде на увеличение числа российских брендов.

В опросе сервисов «МойСклад» и «МаркетГуру» приняли участие 969 человек.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock