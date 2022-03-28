Запросы к психологам и юристам по жилищному праву выросли вдвое за последний месяц — исследование

Платформа «Понимаю» проанализировала обращения сотрудников корпоративных клиентов за 30 дней до начала спецоперации на Украине, а также через месяц после ее начала, и выяснила, что в новой реальности более чем в два раза выросли запросы к психологам на тему тревоги и страхов, а также к юристам по вопросам жилищного права.

С результатами исследования ознакомился RB.RU. Всего было проанализировано более 12,5 тыс. обращений корпоративных сотрудников с 25 января по 24 марта. Среди респондентов сотрудники «Сбера», Ozon, VK и других компаний в возрасте от 18 до 58 лет.

До начала спецоперации 7% от всех обращений были связаны с тревожными расстройствами, но из-за нарастающего напряжения доля психологических консультаций по этой теме возросла до 17%.

Через месяц с начала спецоперации за юридическими консультациями по вопросам жилищного права и ЖКХ корпоративные сотрудники стали обращаться в два раза чаще. Раньше на них приходилось 7% обращений, сейчас уже 14%. Самые частые запросы: необоснованное повышение стоимости коммунальных услуг, исполнение управляющей компанией своих обязанностей, выбор или смена УК.

К специалистам ЗОЖ сотрудники стали чаще обращаться за консультациями по вопросам повышения личной эффективности. Доля обращений выросла до 39%, в феврале она составляла 28%.

Исследование также показало, что почти каждый второй сотрудник обращается за финансовыми консультациями на тему инвестиций и накоплений.

До спецоперации 28% всех обращений приходилось на запросы об инвестициях и накоплениях, а после ее начала доля таких обращений составила 48%. Почти каждый второй думает, как сохранить свои сбережения и обсуждает доверие к банковской системе. Также сотрудников интересуют новые предложения банков по финансовым продуктам с повышенной ставкой и вопросы, связанные с обращением валюты, перспективы российского и восточного рынков ценных бумаг.

«Понимаю» — это сервис для компаний, с помощью которого сотрудники могут консультироваться онлайн с психологами, юристами, экспертами по личным финансам и консультантами по здоровому образу жизни.

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