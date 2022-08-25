Доля компаний с программами обучения сотрудников в 2022 году снизилась с 85% до 74%

Доля компаний, у которых есть программа обучения сотрудников в 2022 году, снизилась на 11 процентных пунктов — с 85% до 74% по сравнению с 2021 годом, показало исследование Ancor.

«Количество компаний с обучающими программами обучения уменьшилось — это естественный результат кризиса, работодатели снижают затраты на персонал. При этом сами сотрудники более осознанно походят к образованию, стремясь к повышению эффективности своей работы — это новый тренд», — сообщила управляющий директор Ancor Consulting Юлия Подоксенова.

Среди сохранивших образовательные активности организаций 52% проводят обучение персонала ежемесячно, а 26% — нерегулярно, когда это необходимо. 64% от продолжающих обучение организаций ведут образовательные активности в штатном режиме, 17% — частично «заморозили» данное направление, 15% — увеличили и расширили подобные программы, и только 4% полностью закрыли обучение.

Специалисты же, как показали результаты исследования, придают все большее значение дополнительному образованию: 42% занимались им в течение последнего года, 64% планируют пройти курсы ближайшее время

Треть (33%) сообщили, что новые знания значительно повлияли на их текущую рабочую ситуацию.

В исследовании приняли участие 363 представителя компаний и 5320 сотрудников и кандидатов.

Фото на обложке: Unsplash