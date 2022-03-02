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Опрос: релокация бизнеса и влияние на него спецоперации на Украине

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. RB.RU проводит опрос предпринимателей, чтобы узнать, как события конца февраля повлияли на бизнес и дальнейшие планы.

Опрос: релокация бизнеса и влияние на него спецоперации на Украине

Просим вас ответить на два вопроса ниже. Опрос анонимный.

Опросник: Собираетесь ли вы переезжать в связи с военной спецоперацией на Украине?

Спасибо, ваш голос учтен

Опросник: Оказала ли уже спецоперация влияние на ваш бизнес?

Спасибо, ваш голос учтен

RB.RU следит за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине. Подписаться на них можно тут.

Фото на обложке: Unsplash

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