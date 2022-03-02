Опрос: релокация бизнеса и влияние на него спецоперации на Украине

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. RB.RU проводит опрос предпринимателей, чтобы узнать, как события конца февраля повлияли на бизнес и дальнейшие планы.
Просим вас ответить на два вопроса ниже. Опрос анонимный.
Опросник: Собираетесь ли вы переезжать в связи с военной спецоперацией на Украине?
Опросник: Оказала ли уже спецоперация влияние на ваш бизнес?
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Фото на обложке: Unsplash
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