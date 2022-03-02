24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. RB.RU проводит опрос предпринимателей, чтобы узнать, как события конца февраля повлияли на бизнес и дальнейшие планы.

Опрос: релокация бизнеса и влияние на него спецоперации на Украине