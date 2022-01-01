Почти 70% сотрудников российских компаний ищут «третье место» для работы вне офиса и дома

Платформа гибких рабочих пространств WeWork и исследовательская компания A2:Research выяснили, что почти 70% наемных сотрудников мечтают найти «третье место» для работы вне дома и офиса. Результаты исследования есть в распоряжении RB.RU.

Опрос показал, что в 2022 году каждый второй наемный сотрудник хотел бы работать в коворкинге или гибридном офисе хотя бы раз в неделю. 70% мечтают найти еще одно альтернативное место для работы вне дома или офиса. Это может быть кафе, коворкинг или лофт. Именно в таком месте четверть (27%) сотрудников рассчитывают лучше фокусироваться на рабочих задачах.

Мнения респондентов о необходимости в будущем работать из офиса разделились: 30,6% наемных сотрудников хотели бы со следующего года посещать офис не более 1 раза в неделю, столько же (31%) мечтают вернуться в офис «насовсем» и работать 5 дней в неделю.

Участники исследования WeWork из числа наемного персонала при этом согласны в одном — 48% работают эффективнее именно в офисе.

30% руководителей рассказали о повышении продуктивности сотрудников, вернувшихся в офис с дистанционной работы. Половина опрошенных (51,5%) отметили рост только тех, кто работает в офисе чаще 2 раз в неделю.

Полностью отказаться от офисов в 2022 году не готова треть (33%) руководителей российских компаний, а 5% планируют переезд и расширение площадей.

Исследование проведено в декабре 2021 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1467 генеральных директоров и собственников российских компаний и 1562 наемных сотрудников.

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Фото на обложке: Pexels