Зарубежным IT-специалистам упростят выдачу ВНЖ в России

МВД и Минтруд разработали поправки к закону о правовом положении иностранных граждан в России. Новый проект упростит выдачу вида на жительства зарубежным IT-специалистам.

Документ рассматривался 25 апреля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил РБК.

Согласно поправкам, иностранным IT-специалистам российских компаний с необходимой аккредитацией не нужно иметь разрешение на временное проживание. При рассторжении трудового договора сотрудник в течение месяца должен найти новую работу, иначе вид на жительство будет аннулирован.

Документ позволит работодателю нанимать специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента.

Зарубежный IT-специалист, заключивший трудовой договор или гражданско-правовой договор с аккредитованной компанией, сможет обратиться в территориальный орган МВД для подачи заявления о выдаче вида на жительство в упрощенном порядке.

Представитель HeadHunter считает, что в условиях широкого распространения удаленного формата работы в IT-секторе предлагаемый упрощенный порядок получения вида на жительство может стать незначительным преимуществом.

Эти поправки помогут увеличить мобильность трудовых ресурсов и обогатить российский рынок труда, отметила глава департамента подбора и адаптации персонала компании Softline Мария Григорович.

По ее словам, часть специалистов из Беларуси, Казахстана и Узбекистана «с удовольствием рассматривают Россию для работы и переезжают вместе с семьями». К тому же, русскоговорящих специалистов легче адаптировать, плюс у них хороших IT-опыт, который интересен российским работодателям.

По данным РАЭК, c начала спецоперации на Украине из России уехали 50 тыс. –70 тыс. IT-специалистов, в апреле страну могут покинуть еще 70 тыс. –100 тыс. человек. Минцифры выступило против любых ограничений на выезд таких специалистов за рубеж, заявив, что такие меры будут «деструктивными» для отрасли.

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