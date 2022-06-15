Госдума разрешила упрощенную выдачу вида на жительство иностранным IT-специалистам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возможности получить вид на жительство (ВНЖ) иностранным IT-специалистам и членам их семей в упрощенном порядке. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ распространяется на специалистов, которые работают в отечественных IT-компаниях с госаккредитацией (ее выдает Минцифры).

Теперь таким сотрудникам для получения ВНЖ не потребуется иметь разрешение на временное проживание. Ранее для получения ВНЖ нужно было не менее года прожить в России на основании разрешения на временное проживание.

Также законопроект позволяет работодателям привлекать к работе иностранных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Сами специалисты могут работать в России без соответствующего разрешения или патента.

Как сообщалось ранее, инициаторами поправок к закону о правовом положении иностранных граждан в России выступили МВД и Минтруд.

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