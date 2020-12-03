Устойчивый туризм: как запрос путешественников меняет отрасль

Интерес к развитию туризма по принципам устойчивости растет во всем мире. Мы уже писали о том, какой вклад путешественники вносят в развитие территорий и как Москва может стать мировым центром устойчивого туризма. Этот вопрос недавно обсудили в Москве представители отрасли, предлагающие новые решения и проекты, способные заинтересовать и охватить еще большую аудиторию. Посмотреть запись встречи можно на YouTube-канале Moscow Travel Hub.

Спикерами встречи выступили сооснователи ExploRussia Анна Михейкина и Ольга Ситник. Во встрече также приняла участие Гузель Санжапова, основатель одного из самых известных социальных предприятий в России – производства меда Cocco Bello в деревне Малый Турыш Свердловской области.

Фото: Unslash

В начале Анна Михейкина и Ольга Ситник рассказали, что такое ответственный туризм. По их мнению, зачастую это понимают именно в контексте защиты/ бережного отношения к окружающей среде. Безусловно, устойчивый туризм включает и этот аспект, но ни в коем случае этим не ограничивается. Устойчивый туризм также включает работу с культурным наследием, местными сообществами и поддержку локальной экономики, а также инклюзивные практики.

Спикеры отметили, что важная составляющая устойчивого туризма – поддержка социальной сферы, в том числе развитие инклюзивного туризма – путешествия должны становиться доступными людям с особыми потребностями. Среди компаний, которые уже работают в этом направлении – стартапы Access Travels и Globe4all (участники акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов», организованной Moscow Travel Hub). Эти предприниматели сфокусированы именно на туристах, чья мобильность ограничена.

По словам Анны Михейкиной, начинать развивать туристические продукты по принципам устойчивого туризма можно с помощью вовлечения местных жителей. Например, пригласить их на ужин и узнать больше о регионе «из первых уст». Таким образом можно поддерживать развитие малого бизнеса, который поможет их владельцам жить лучше.

В первую очередь нужно отдавать предпочтения местному бизнесу своих подрядчиков. Если вы — большой бизнес, то у вас отдельно вовлекаются какие-то транспортные компании, гостиницы. Необходимо выбирать тех, кто работает в каждом конкретном городе Анна Михейкина, сооснователь туристического агентства ExploRussia

Принципы устойчивого туризма уже используются многими участниками туристического рынка в Москве, в частности – в государственном музее-заповеднике «Царицыно».

Мы шутим, что у нас в «Царицыно» три кита, на которых строится деятельность заповедника – это не утки, белочки, лисицы, а инклюзия, партисипаторность [вовлечённость людей] и устойчивость. Как только были сняты ограничения по посещению территории музея-заповедника, после окончания режима самоизоляции и мер повышенного реагирования в Москве, мы составили маршруты для самостоятельного ознакомления с исторической местностью. Мы продумали несколько исторических маршрутов, экомаршрут, спортивный и даже детский маршруты. Мы нарисовали их карты, сделали афиши с QR-кодами, по которым можно найти указатели самых интересных точек. Важно, что пройти маршрут можно в любое удобное время, когда открыт парк, - с 6 утра до полуночи, без привязки к работе экскурсоводов. Мы пытались выстроить работу так, чтобы не было чрезмерной нагрузки на заповедную территории и большого скопления людей в одном месте. Маршруты стали очень популярны, благодаря им стала выравниваться статистика посещения Ольга Пугач, старший администратор отдела развития и реализации проектов ГМЗ «Царицыно»

Об опыте интеграции принципов устойчивого туризма также рассказали участники Moscow Travel Hub Юлия Максимович и Ник Недельчук. Они поделились своими историями и пригласили других участников к сотрудничеству.

У нас восемь отелей в Москве. Наше объединение включает самые разные объекты: это и Marriott, и Sheraton, и Marion Hilton, и Holiday Inn. Недавно добавилась гостиница «Националь». В области устойчивого туризма у нас есть несколько кейсов: проект «Заблудшие», который мы начинали в Hilton Leningradskaya и продолжаем сейчас в Национале, а также реализованный совместно с коллегами из компании «А101» проект по благоустройству общественного пространства в Суздале, и еще один примечательный кейс в гостинице Marriott Grand, который ориентирован на психологическое спокойствие и ретрит в пределах Москвы Юлия Максимович, директор по маркетингу гостиничного холдинга «Сафмар Плаза»

Максимович отдельно рассказала про «Заблудших» – проект, который приобретает особенную важность в этом непростом году для туристической сферы.

Год назад мы поставили себе амбициозную задачу — привлечь внимание москвичей к гостинице Hilton Leningradskaya. Сделать это интерактивно, увлекательно, в нестандартном формате. Одним из ключевых моментов стало то, что здание является объектом культурного наследия, одной из семи московских высоток и важной архитектурной доминантой столицы. Нам хотелось сделать это так, чтобы у людей оставались не только знания, но и приятные эмоции и впечатления. Проекту уже год, он развивается и растет, несмотря на обстоятельства пандемии. Следующая локация для «Заблудших» — гостиница «Националь». Для нас важно современно и увлекательно рассказывать как москвичам, так и туристам про богатое историческое наследие Москвы. Юлия Максимович, директор по маркетингу гостиничного холдинга «Сафмар Плаза»

Проект «Локали» также активно развивает свой проект, основываясь на принципе максимальной вовлеченности путешественника в местную среду – в этом помогают неравнодушные местные жители.

Наш проект предлагает путешественникам знакомиться с местными жителями конкретных локаций, которые с удовольствием познакомят туристов с культурой своих городов и стран. Фишка сервиса заключается в том, чтобы соединить местного жителя и путешественника на платформе – как Facebook. Так можно найти классного человека, который разделяет ваши интересы, встретит вас и покажет город. Как будто вы приехали в гости к друзьям. Сейчас на платформе уже можно найти 1000 таких людей, причем не только в России, но и за рубежом. Мы собеседуем каждого человека, рассказываем про устойчивый туризм и про наше видение прогулок Ник Недельчук, CEO проекта «Локали»

В завершение встречи организаторы – «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и команда ExploRussia – пригласили всех игроков туристического рынка поучаствовать в прикладном исследовании, чтобы в дальнейшем выявить существующие практики устойчивого туризма. По итогам исследования будет подготовлена аналитика, результаты которой будут представлены на отдельном мерприятии.

Также следить за новостями в мире туризма можно в телеграме Moscow Travel Hub.

Moscow Travel Hub — онлайн-площадка для туристического бизнеса, запущенная в 2020 году Комитетом по туризму города Москвы. Она объединяет представителей различных сегментов столичной туриндустрии и представляет собой платформу с материалами на темы туризма и маркетинга, новостями и анонсами мероприятий. К онлайн-сообществу уже присоединились порядка 1000 туроператоров, турагентств, экскурсионных бюро, отелей, поставщиков технологических решений для туризма и travel-стартапов, транспортных компаний, а также музеев, объектов показа и других представителей индустрии. Партнеры Moscow Travel Hub имеют возможность проводить деловые переговоры, участвовать в различных воркшопах, вебинарах, встречах с экспертами и креативных сессиях, в том числе с коллегами из других регионов.