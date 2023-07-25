Книжную сеть «Республика» приобрел за 4,8 млн рублей Дмитрий Алиев

Товарные знаки и сайт книжной сети «Республика» на торгах в рамках банкротства за 4,8 млн рублей приобрел индивидуальный предприниматель Дмитрий Алиев. Начальная цена активов составляла 53,5 млн рублей.

«Республику» основал владелец производителя продуктов «Дымов» Вадим Дымов. Компания управляла примерно 40 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Банкротство сети началось в ноябре 2020 года. Компания утверждала, что пандемия нанесла непоправимый ущерб бизнесу сети. Однако проблемы у «Республики» начались раньше, ее партнеры связывали сложности с агрессивным ростом и давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.

После начала банкротства компания передала все офлайн-точки франчайзи «ПроЛайф» казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова, а само ООО управляло с тех пор только онлайн-магазином.

Собеседники издания считают, Дмитрий Алиев может быть посредником для возвращения сети активов банкрота. Юристы отмечают, что очень часто покупатели на банкротных торгах часто связаны с владельцами должника.

Фото на обложке: «Республика»