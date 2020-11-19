Книжные магазины «Республика» перейдут под независимое управление партнеров

Сеть магазинов книг и подарков «Республика» откажется от собственных магазинов в пользу сети, функционирующей по лицензионному договору. При текущем финансовом положении содержание розницы в условиях сниженного из-за пандемии трафика «стало невозможным». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что было принято решение сконцентрироваться на онлайн-продажах. Это, по мнению руководства, позволит сохранить бренд на книжном рынке.

На текущий момент независимые лицензионные магазины уже функционируют в Москве и Екатеринбурге. Есть предложения об открытии магазинов под брендом «Республика» в других регионах, говорится в сообщении. При этом продолжают работать несколько собственных магазинов. Их передача под лицензионное управление также будет рассмотрена в случае поступления соответствующих предложений.

В компании пояснили, что используемая лицензионная схема работы — это не стандартная франчайзинговая модель.

«Мы как владелец бренда не настаиваем на заключении договоров поставки с конкретным списком поставщиков и не стандартизируем формат — мы обсудили и закрепили с партнерами основные принципы бренда "Республика", однако партнер может развивать новые форматы магазинов, открывать новые точки, а также выбирать поставщиков по своему усмотрению»,— комментирует коммерческий директор компании Наталья Яковлева.

Магазины в Москве продолжат работать как пункты самовывоза интернет-магазина «Республика». В компании планируют сохранить эту интеграцию как минимум по существующим на данный момент точкам продаж.

В конце октября этого года в СМИ появилась информация о намерениях компании подать заявление на банкротство. Тогда в «Республике» отметили, что уже в конце марта в результате пандемии по отдельным магазинам сети снижение оборота доходило до 90%.

16 ноября Московский Арбитражный суд получил заявление о банкротстве «Республики». Дата рассмотрения пока не назначена. Из картотеки арбитражных дел следует, что в октябре к компании было подано восемь исков более чем на 15 млн рублей.

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