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«Республика» превратит свои магазины в концепт-сторы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть магазинов книг и подарков «Республика» откажется от формата магазинов в пользу «концепт-сторов» – все действующие точки получат собственную специализацию, обзаведутся уникальными интерьерами, зонами отдыха и кофе-пойнтами. Об этом говорится в сообщении компании.

«Республика» превратит свои магазины в концепт-сторы

Руководство сети уверено, что после карантинного спада именно такой формат будет наиболее востребован у аудитории. 

«Покупатель больше не пойдет в физический магазин просто чтобы купить товар, но за эмоциями и впечатлениями – однозначно да, и именно поэтому мы уверены в формате концепт-сторов с социальными пространствами», — сообщил гендиректор «Республики» Анатолий Шутка.

В «Республике» уже есть точки похожего формата  — к примеру, флагманский магазин на Тверской. Ранее в компании заявляли об отсутствии планов по изменению формата сети, однако, по словам Шутки, «коронавирус и ограничительные мероприятия позволили однозначно определить, в какие именно магазины люди готовы ходить практически при любых обстоятельствах».

В сети пояснили, что часть магазинов, которые невозможно трансформировать под новый формат, а также точки с наименьшей операционной эффективностью закроют. При этом в сети не отказываются от планов дальнейшего расширения числа магазинов.

Перезапуск формата коснулся и интернет-магазина сети, который компания продолжит развивать. Уже сейчас в бета-режиме запущен обновленный сайт, ведутся работы по развитию логистической инфраструктуры, клиентского сервиса, а также наращиванию онлайн-экосистемы бренда «Республика».

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