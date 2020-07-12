Эксперты посчитали посещаемость общепита во время ограничений и после их снятия

За первый период снятия карантина (с 16 по 22 июня) заведения смогли вернуть себе 26,6% посещаемости от среднего показателя марта до начала карантина. Об этом говорится в исследовании компании Hot-WiFi, основанном на анализе офлайн-трафика в ресторанах столицы.

В период между 23 и 28 июня этот показатель дорос до 35,3% от мартовских показателей посещаемости до начала «выходных» дней. И, наконец, за последнюю прошедшую неделю рестораны вернули себе 40,3% трафика от показателей «докарантинного» марта.

Посещаемость московских ресторанов, кафе и других заведений общепита упала 28 марта в связи с началом «карантинной» недели. Количество посетителей снизилось на 81,3% от среднего показателя посещаемости за март (с 1 по 27 число).

Во время «выходного» периода, вплоть до начала июня, показатели посещаемости были близки к нулю (показатель был выше нуля за счет работы заведений на доставку и выдачу заказов)

В начале лета, с 1 по 15 июня, показатель посещаемости вырос на 46,8% от среднего показателя во время карантина.

В первый период открытия заведений пик посещаемости пришелся на на 22 июня — в этот день показатель посещаемости вырос почти на 9% от среднего показателя посещаемости за период между 16 и 22 июня. В период после открытия залов ресторанов пик пришелся на пятницу, 26 июня (показатель на 12% выше среднего за последнюю неделю июня).

По данным Hot-WiFi за последнюю неделю, пик посещаемости пришелся на 3 июля, пятницу, в этот день показатель был выше среднего за неделю на 2,4%.

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