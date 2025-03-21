Посещаемость ресторанов в России снизилась на 35%

Траты россиян в ресторанах, по данным «Почта банка», сократились на 19%. Средний чек в заведениях при этом вырос на 17%, до 841 рубля. Число россиян, посещающих фастфуд сети и другой общепит, снизилось на 12%. Траты в них сократились на 11% год к году. Средний чек практически не изменился и составил 361 рубль.

Почему снизился спрос? Снижение трат на фастфуд аналитики «Почта банка» объясняют стремлением вести здоровый образ жизни и придерживаться принципов правильного питания. В рестораны россияне стали ходить меньше из-за растущих цен — они стараются разумнее относиться к тратам на питание и высвобождать средства на другие цели, считают авторы исследования.

На ситуацию влияет популярность других форматов общепита, сказал «Коммерсантъ FM» омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Гостей стало гораздо меньше ходить, все рестораны фиксируют отток потребителей, меньшее количество чеков». По его словам, набрали обороты дарк-китчены и ритейлеры, которые начали производить и доставлять еду. «По сути, этот огромный кусок по доставке готовой еды они откусили от ресторанов», — объяснил эксперт.

«Люди из ресторанов перетекают в формат фудхоллов, с удовольствием пользуются сразу несколькими кухнями в рамках одной концепции посадки и так далее», — добавила старший директор Core.XP Марина Малахатько. По оценкам NF Group, за год число фудхоллов в России увеличится на 15%, появится 25 новых пространств.

Минфин и Федеральная налоговая служба начали прорабатывать вопрос снижения налогов для крупных ресторанов, чтобы поддержать их рентабельность, писал РБК со ссылкой на источники. Крупные сети теряют конкурентоспособность из-за разницы в налоговых обязательствах по сравнению с малыми и средними предприятиями, жаловались рестораторы Минфину. Средние компании, в свою очередь, вынуждены сдерживать развитие, чтобы избежать перехода в категорию крупных предприятий.

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