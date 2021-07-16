«Всего можно добиться разумным, аргументированным диалогом»: как рестораторам удалось отменить QR-коды

С 19 июля в Москве отменяется система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе. Вслед за Москвой аналогичное решение приняла администрация Подмосковья. Бизнес считает, что такое решение было принято во многом благодаря тому, как отрасль отстаивала свои интересы.

«Друзья, это случилось! Москва отменила QR-коды для ресторанов. Только что об этом сообщил Сергей Собянин. Мы смогли договориться! Еще раз убеждаюсь, что всего можно добиться разумным, аргументированным диалогом, когда стороны готовы идти друг другу навстречу, слышать, принимать доводы и относиться друг к другу со взаимным уважением», — написал на своей странице в Facebook уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

О том, что диалог с властью вести нужно и можно, сообщила и бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

С отменой QR-кодов бизнес поздравила омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

«Новость радостная и ожидаемая нами со вчерашнего дня, так как вчера мы от лица столичных рестораторов обратились к мэру с письмом и просьбой срочно отменить решение по кодам. Бизнес погибал. За две с половиной недели закрылось почти 200 ресторанов, для сравнения: за весь пандемийный год — 229», — приводит ее слова Forbes.

Президент профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ», основатель HURMA Group of Companies Дмитрий Левицкий в своем Telegram-канале признается, что не ожидал отмены QR-кодов.

«Узнав об отмене кодов, я, честно сказать, офигел. Три недели назад мы сидели на совещании у Сергуниной (заммэра столицы Наталья Сергунина — прим. RB) и нам говорили о том, что пока не отвакцинируем 3 миллиона, ограничения не снимут. И тут такие новости. Волей-неволей ищешь подвох. Да, волна вроде (тьфу-тьфу) подспала, но цифры не упали настолько низко, чтобы прям успокоиться», — пишет Левицкий.

Он также считает, что большую роль в отмене QR-кодов сыграла общая коллективная заинтересованность.

«Наша общая коллективная активность. В чатах, в тг-каналах, в общениях с прессой, в постоянных встречах инициативной группы с чиновниками разных уровней. Под лежачий камень и вода не течет. Открытое письмо рестораторов в прессу стало серьезным поводом для переговоров. Параллельно с ним мэру было отправлено обращение от ФРиО за подписью ключевых фигур рынка. И не только от ФРиО. Из других организаций тоже», — говорит Левицкий.

В целом московские заведения ождают, что трафик восстановится быстро. В ГК «Шоколадница» предположили, что это произойдет за пару недель. «Мы очень рады, что так произошло. Тем более наши сотрудники в принципе осознанно подошли к вакцинации и мы со спокойной душой можем работать и дарить гостям качественный и безопасный сервис», — сообщили RB в пресс-службе сети.

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