Москва профинансирует выход столичных производителей пищевой продукции в ритейл-сети Китая

Московский экспортный центр (МЭЦ) начал прием заявок от столичных производителей пищевой продукции на размещение в китайских ритейл-сетях. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

МЭЦ полностью финансирует размещение и продвижение товаров, включая внесение товарных единиц в ассортимент торговых сетей и закрепление их за столичными поставщиками, дистрибуцию в течение одного года, юридические услуги, таможенное оформление и логистику.

Площадкой для продажи продукции Москвы станут крупные китайские ритейл-сети, среди которых OLE, 7-Eleven, G-super, JiuGuang, Century Mart, Fresh Hemа, BFC и другие. Товары экспортеров будут размещены в гипермаркетах, супермаркетах, «магазинах у дома», а также сетях товаров премиум-сегмента.

Общее количество торговых точек для реализации продукции каждой московской компании — не менее 200. Экспортеры смогут представить на полках по две товарных позиции.

Для участия в программе столичным производителям пищевой продукции необходимо подать заявку на сайте МЭЦ до 13 августа. Продукцию будут отбирать по следующим критериям: срок годности товара не должен составлять менее 9 месяцев, в продуктах не должно быть компонентов животного происхождения, а для их хранения не нужна отрицательная температура.

По данным центра «Моспром», в первом квартале 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт в Китай составил $440,52 млн, это почти на четверть больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. На экспорт АПК приходится более $11 млн.

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Фото: Unsplash