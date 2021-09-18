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Мошенники начали выманивать данные банковских карт через розыгрыши от имени магазинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания Infosecurity a Softline company обнаружила в сентябре фальшивые сайты, которые предлагают розыгрыши от имени 15 брендов, среди которых «Дочки-сыночки» «Красное и белое», «Бристоль», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», Wildberries, DNS, «Связной», «Ситилинк», Tele2. Чтобы получить «приз», пользователи должны отправить ссылку на сайт 20 знакомым.

Мошенники начали выманивать данные банковских карт через розыгрыши от имени магазинов

«Это самая массированная атака на клиентов ритейла в 2021 году», — цитирует «Коммерсантъ» сообщение Infosecurity a Softline company.

В среднем появляется по три-пять новых сайтов в день, всего сейчас действует около 40 фишинговых ресурсов, сообщил руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев. Основатель StopPhish Юрий Другач приводит такие цифры: всего зарегистрировано 43 поддельных домена «Связного», 79 — «Ситилинк», 27 — «Бристоль», 61 — Wildberries. В основном ресурсы находятся в иностранных доменных зонах.

Все сайты используют один шаблон и содержат опрос от имени компании и розыгрыш денежного приза, сообщили в Infosecurity. Жертве предлагается забрать приз при условии отправки ссылки знакомым. После этого пользователю предлагают ввести данные банковской карты для получения приза, а после — код из СМС-сообщения.

Эксперты объясняют, что никаких денег гражданин не получает, зато мошенники получают возможность попасть в личный кабинет его онлайн-банка.

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Фото: Unsplash

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