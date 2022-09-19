Российские ритейлеры пополнили запасы приставок PlayStation 5

Российские магазины пополнили склады приставками PlayStation 5. По данным РБК, в конце августа произошла большая поставка этих устройств через параллельный импорт, однако ажиотажного спроса на них сейчас нет.

Официально информацию о новых поставках изданию подтвердили в «Ситилинке» и «М.Видео-Эльдорадо». Теперь приставка есть в «свободном доступе», то есть без специальных систем предзаказа.

PlayStation 5 представили на конференции Sony в июне 2020 года, ее мировые продажи стартовали в ноябре того же года. Приставка продается как с дисководом, так и без него (в этом случае пользователи покупают игры онлайн). Стоимость приставки без дисковода составляла от $399.

PlayStation 5 оказались в дефиците из-за логистических трудностей на фоне пандемии — Sony не могла покрыть спрос. В России приставка не поступала в свободную продажу в течение многих месяцев после презентации — ограниченные партии расходились по предзаказу.

После начала спецоперации России на Украине Sony заявила о полном прекращении поставок в Россию консолей PlayStation.

В мае Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к ввозу по параллельному импорту, в список попали товары и материалы около сотни иностранных брендов, в том числе и Sony.

Даже если на складах ритейлеров есть значительные объемы консолей, то «вряд ли на них есть большой спрос по предлагаемым ценам», считает бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин.

Купить приставку PlayStation 5 в «Ситилинке» можно от 69,9 тыс. рублей, в DNS — от 64,9 тыс. рублей, в «М.Видео-Эльдорадо» и «Связном» — от 72,9 тыс. рублей.

На старте продаж в России приставки продавались за 36,99 тыс. и 45,99 тыс. рублей за версию без дисковода и с ним соответственно, с 1 апреля 2021 года цены были повышены до 40,99 тыс. и 49,99 тыс. рублей.

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