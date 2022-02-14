Ритейлерам предложили ограничить наценки на товары популярных брендов

Минсельхоз предложил ритейлерам ограничить наценки на товары брендов Danone, PepsiCo, Fazer и других. Они занимают более 70% продаж торговых сетей.
Предложение касается молока, кефира, сливочного масла, творога и хлеба недлительного срока хранения, сообщил «Коммерсантъ».
В начале года ритейлеры предложили ФАС, Минсельхоз и Минпромторг не повышать наценки на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года.
На совещании 10 февраля замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что X5 Group, «Магнит», «Дикси», «Лента» и Auchan согласились ограничить наценку в основном на молочную продукцию и хлеб под собственными торговыми марками.
Собеседник издания из числа крупных ритейлеров предположил, что регулирование цен на продукты популярных брендов приведет к значительным убыткам и спровоцирует риск дефицита.
Еще один участник рынка добавил, что регулирование наценки снизит внимание к ней ритейлеров, которые не будут заинтересованы в расширении ассортимента.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что лучше поддерживать граждан с низкими доходами, чем распространять практику ограничения наценок на товары.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Anna Nahabed /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Тысячи новых ресторанов по всему миру: сеть KFC «расправила крылья» в 2021 году
- 2 В Якутске отменили QR-коды для входа в торговые центры
- 3 Бум CoffeeTech: стартапы из Юго-Восточной Азии привлекают инвесторов со всего мира
- 4 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
- 5 Вкусно и не грустно: какой будет доставка продуктов в 2022 году?
ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2022
14 февраля 2022
14 февраля 2022