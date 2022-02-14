Ритейлерам предложили ограничить наценки на товары популярных брендов

Минсельхоз предложил ритейлерам ограничить наценки на товары брендов Danone, PepsiCo, Fazer и других. Они занимают более 70% продаж торговых сетей.

Предложение касается молока, кефира, сливочного масла, творога и хлеба недлительного срока хранения, сообщил «Коммерсантъ».

В начале года ритейлеры предложили ФАС, Минсельхоз и Минпромторг не повышать наценки на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года.

На совещании 10 февраля замглавы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что X5 Group, «Магнит», «Дикси», «Лента» и Auchan согласились ограничить наценку в основном на молочную продукцию и хлеб под собственными торговыми марками.

Собеседник издания из числа крупных ритейлеров предположил, что регулирование цен на продукты популярных брендов приведет к значительным убыткам и спровоцирует риск дефицита.

Еще один участник рынка добавил, что регулирование наценки снизит внимание к ней ритейлеров, которые не будут заинтересованы в расширении ассортимента.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что лучше поддерживать граждан с низкими доходами, чем распространять практику ограничения наценок на товары.

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