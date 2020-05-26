Ритейлеры сообщили о значительном сокращении числа точек продаж

Аптеки, продовольственные магазины и салоны связи, которым разрешено работать во время карантина, значительно сократили число точек продаж. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причина во многом — в снижении трафика в опустевших торговых центрах, а также, например, санаториях и лечебных учреждениях.

Во время карантина ряд крупных аптечных сетей был вынужден закрыть часть своих точек, хотя формально они могли работать. К концу апреля число точек ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») уменьшилось на 102, сети «Мелодия здоровья» — на 37, «Неофарм» (бренды «Неофарм» и «Столички») — на 30.

Большая часть закрытых аптек находится в неработающих торговых центрах.

Временно закрыть нерентабельные точки пришлось и представителям других сегментов розничного рынка, работа которых в карантин разрешена.

Компания АО «Тандер» (управляет сетями «Магнит», «Магнит Аптека», «Магнит Вечерний» и «Магнит Косметик») закрыла 15 магазинов косметики и один гипермаркет.

Во «Вкусвилле» признаются, что приостановили работу около 60 магазинов, в том числе и в торговых центрах.

В X5 Retail Group пояснили, что были вынуждены приостановить работу супермаркетов в торговых центрах «в единичных случаях» из-за падения трафика.

Непростая ситуация и у салонов связи, чья работа во время карантина также разрешена.

«Вымпелком» сообщил, что по состоянию на 29 апреля компания закрыла 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе.

В МТС также подтвердили, что приостановили работу салонов в некоторых торговых центрах, где снизился трафик, но потери компенсировали за счет онлайн-продаж.

У «Мегафона» в пиковый период не работало около 500 салонов, расположенных в торговых центрах.

В Tele2 уточнили, что из-за карантина не работает 12% точек продаж.

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