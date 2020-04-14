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Retail Innovation Tech Alliance начал отбор стартапов для пилотов с ритейлерами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Retail Innovation Tech Alliance запустил первый отбор стартапов для совместных пилотов с Х5 Retail Group, «Билайн», группой «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff. Об этом Rusbase сообщил представитель GoTech Innovation (оператор скаутинга на территории России и СНГ).

Retail Innovation Tech Alliance начал отбор стартапов для пилотов с ритейлерами

К участию приглашаются стартапы из разных стран на стадии готового продукта или MVP с использованием технологий Computer vision, Big Data, IoT, Robotics, AR/VR, Blockchain и других. 

Retail Innovation Tech Alliance ищет решения по:

  • улучшению взаимоотношений с покупателем;
  • дистанционной поддержке онлайн-продаж;
  • автоматизации дизайна интерьеров;
  • контентных сервисов и гейминга;
  • программам лояльности, маркетинговой аналитике.

Лучшая команда по результатам отбора получит приглашение в программу акселерации парижского retail-хаба Lafayette Plug & Play.

Финал пройдет в онлайн-формате питч-сессии с экспертами RITA. Заявку можно подать до 30 апреля по ссылке.

Фото: Unsplash

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