Разработчик SaaS-решения для розничных сетей RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций

Стартап с российскими корнями RetailHub, который разрабатывает вертикальное SaaS-решение для розничных сетей и агрегаторов, привлек $300 тыс. инвестиций на раунде pre-seed на развитие и масштабирование бизнеса. Об этом RB.RU сообщил представитель RetailHub.
В раунде приняли участие акселератор Hub71 x TechStars, топ-менеджеры ритейл- и IT-компаний и серийные предприниматели — Михаил Тюрин (экс-Prod&Tech Director X5 Digital), Сергей Федорченко (глава по управлению данными «Мегафона»), Екатерина Тихонова (топ-менеджер технологической компании) и Самер Мухаммед (топ-менеджер технологической корпорации в ОАЭ).
Оценка проекта на текущем этапе не раскрывается.
RetailHub управляет крупнейшей унифицированной базой данных товаров в ОАЭ, позволяет розничным сетям вовремя выставлять товары на полки, увеличивая их выручку и снижая потери, а агрегаторам — исключать замены в заказах и улучшать пользовательский опыт.
Стартап в 2022 году основали RetailHub Даниил Алимов и Роман Тихонов. В 2017 году партнеры также запустили компанию «Доставушка» в Казани, на базе которой появился сервис экспресс доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка».
RetailHub является резидентом акселерационной программы Hub71 x Techstars (финансируется суверенным фондом Абу Даби Mubadala). В числе клиентов и партнеров, по собственным данным, крупнейшие агрегаторы и маркетплейсы региона — Noon, Deliveroo, Talabat (часть холдинга Delivery Hero) и розничные сети.
Фото на обложке: Unsplash
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