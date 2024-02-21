Разработчик SaaS-решения для розничных сетей RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций

Стартап с российскими корнями RetailHub, который разрабатывает вертикальное SaaS-решение для розничных сетей и агрегаторов, привлек $300 тыс. инвестиций на раунде pre-seed на развитие и масштабирование бизнеса. Об этом RB.RU сообщил представитель RetailHub.

В раунде приняли участие акселератор Hub71 x TechStars, топ-менеджеры ритейл- и IT-компаний и серийные предприниматели — Михаил Тюрин (экс-Prod&Tech Director X5 Digital), Сергей Федорченко (глава по управлению данными «Мегафона»), Екатерина Тихонова (топ-менеджер технологической компании) и Самер Мухаммед (топ-менеджер технологической корпорации в ОАЭ).

Оценка проекта на текущем этапе не раскрывается.

RetailHub управляет крупнейшей унифицированной базой данных товаров в ОАЭ, позволяет розничным сетям вовремя выставлять товары на полки, увеличивая их выручку и снижая потери, а агрегаторам — исключать замены в заказах и улучшать пользовательский опыт.

Стартап в 2022 году основали RetailHub Даниил Алимов и Роман Тихонов. В 2017 году партнеры также запустили компанию «Доставушка» в Казани, на базе которой появился сервис экспресс доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка».

RetailHub является резидентом акселерационной программы Hub71 x Techstars (финансируется суверенным фондом Абу Даби Mubadala). В числе клиентов и партнеров, по собственным данным, крупнейшие агрегаторы и маркетплейсы региона — Noon, Deliveroo, Talabat (часть холдинга Delivery Hero) и розничные сети.

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