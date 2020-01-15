Выручка российской сети «Додо пицца» выросла в 1,5 раза в 2019 году

Российская сеть пиццерий «Додо пицца» нарастила выручку по итогам 2019 года в 1,5 раза — до 20,2 млрд рублей. Об этом сообщил основатель компании Федор Овчинников в своем телеграм-канале.

Совокупная выручка за 2018 год составила 13,6 млрд рублей.

В 2019 году 18 млрд рублей выручки пришлось на российский рынок (рост на 45% по сравнению с 2018 годом), 1 млрд рублей — на рынок Казахстана (рост на 66%), 382 млн рублей — на белорусский рынок (рост выручки в 5 раз).

В начале 2019 года у «Додо Пицца» насчитывалось 576 пиццерий. По итогам года их количество выросло до 707 (открыто 136 новых и закрыто 5 действующих).

Также в телеграм-канале Овчинников анонсировал планы компании на 2020 год.

«В следующем году наша корпоративная сеть будет агрессивно расти при поддержке Сбербанка России. Совсем скоро откроем новую пиццерию на Цветном бульваре, напротив метро "Трубная", рядом с "Центральным рынком" на углу, где раньше был Buzfood Ольги Бузовой. На текущий момент это будет самая "центральная" пиццерия. Уже строим!», — сообщил основатель «Додо Пиццы».

Также, по его словам, в 2021 году первые пиццерии Dodo Pizza начнут работать в Чехии.

Фото: Unsplash