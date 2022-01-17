Половине микропредпринимателей удалось нарастить выручку в 2021 году — опрос

«ВКонтакте» в декабре 2021 года провела опрос среди 500 магазинов на своей площадке и выяснила, что почти половине из них удалось нарастить выручку. Об этом RB.RU сообщил представитель соцсети.

Еще у 14% опрошенных показатель не изменился, столько же отметили ее падение.

Почти половина микропредпринимателей (46%) назвали 2021 год «удовлетворительным». Треть респондентов оценили его как «хороший», а 7% даже дали оценку «отличный». «Неудачным» прошедший год стал только для 14%.

«ВКонтакте» также выяснила, какие каналы микробизнесмены предпочитают для продвижения своих товаров и какими рекламными инструментами пользуются в своей работе.

Так, собственный сайт развивают 44% микропредпринимателей. Сервисы объявлений и маркетплейсы используют 23% и 18% соответственно. При этом почти все респонденты продают через соцсети — 95%.

Наибольший эффект в продвижении бизнеса оказала таргетированная реклама — этот инструмент выделили 63% микропредпринимателей. На втором месте скидки, акции, кешбэк (36%). Замыкают тройку контекстная реклама (27%). Следом идут SEO-продвижение (13%), реклама у блогеров (11%) и email-маркетинг (5%).

По итогам 2022 года 69% предпринимателей рассчитывают на рост своего бизнеса. Почти 15% респондентов считают, что ситуация не изменится. Пессимистично настроены 7% опрошенных.

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Фото на обложке: Unsplash