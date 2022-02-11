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ЦБ лишил лицензии банк WebMoney за сомнительные операции

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка» за нарушения законов по противодействию финансирования терроризма и отмыванию нелегальных доходов. ККБ является расчетным банком системы переводов WebMoney.

ЦБ лишил лицензии банк WebMoney за сомнительные операции

Работа банка также могла быть связана с обслуживанием игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вел «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов», передает РБК.

Клиентам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но с условием — в сумме не более 1,4 млн рублей на одного. До назначения ликвидатора или конкурсного управляющего банком будет руководить администрация агентства. 

В прошлом году ЦБ запретил совершать переводы и пополнения по рублевым кошелькам WebMoney. Тогда предписание для компании стало полной неожиданностью, а решение связали с «формальными замечаниями. 

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Фото на обложке: Sulastri Sulastri / Shutterstock

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