ЦБ лишил лицензии банк WebMoney за сомнительные операции

Банк России отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка» за нарушения законов по противодействию финансирования терроризма и отмыванию нелегальных доходов. ККБ является расчетным банком системы переводов WebMoney.
Работа банка также могла быть связана с обслуживанием игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вел «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов», передает РБК.
Клиентам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но с условием — в сумме не более 1,4 млн рублей на одного. До назначения ликвидатора или конкурсного управляющего банком будет руководить администрация агентства.
В прошлом году ЦБ запретил совершать переводы и пополнения по рублевым кошелькам WebMoney. Тогда предписание для компании стало полной неожиданностью, а решение связали с «формальными замечаниями.
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Фото на обложке: Sulastri Sulastri /
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