В WebMoney на шесть месяцев ограничили операции по рублевым кошелькам из-за предписания ЦБ

Международная система денежных переводов WebMoney с 7 декабря на шесть месяцев ограничила переводы и пополнения по рублевым кошелькам WMP и WMR в соответствии с предписанием ЦБ РФ.
Ограничения коснулись расчетного банка системы — Консервативного Коммерческого Банка.
«6 декабря АО банк "ККБ", гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 года на шесть месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников системы операции пополнения, обмена и перевода по P- и R-кошелькам», — сообщили в WebMoney.
В компании уточнили, что во исполнение требований регулятора с 23:59 6 декабря 2021 года «доступными для владельцев P- и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета через систему быстрых платежей».
По информации РБК, предписание стало для Webmoney, более 23 лет работающей в России, неожиданностью, в системе предположили, что такое решение ЦБ РФ связано с «формальными замечаниями».
«Каких-либо нарушений, связанных с выводом капитала, платежами на нелегальных площадках и недостатком борьбы с недобросовестным использованием у нас нет и не было», — сказал представитель Webmoney.
Пользователи уже отреагировали на решение WebMoney. Владельцы кошельков жалуются, что не успели сделать нужные переводы. При попытке оплаты они получают сообщения о блокировке, но почему-то до 7 мая 2022 года. Кроме того, пользователи сообщают, что не могут пополнить в России и WMZ с банковской карты. Некоторые клиенты связали блокировку с отсутствием у Webmoney понятной системы уплаты налогов с доходов клиентов.
Год назад ЦБ РФ на полгода запретил платежному сервису Qiwi осуществлять переводы в адрес иностранных интернет-магазинов.
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Фото на обложке: pexels.com
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