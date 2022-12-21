Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей — IZ

Главный расчетный центр WebMoney в России — Консервативный коммерческий банк (ККБ) — подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей. В середине декабря по этому эпизоду возбуждено уголовное дело. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

В феврале 2022 года сотрудники банка подготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».

Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. И все же представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании. На тот момент сумма в рублях по курсу составляла 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером», отметил собеседник издания.

Также администрация банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры. Слушания назначены на 29 декабря в Гагаринском суде Москвы. Суть иска не раскрывается.

В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. При этом на сайте суда сообщается, что соответчиком по нему проходит все та же офшорная фирма «Нортфорс Лимитед».

Банк России 11 февраля отозвал лицензию Консервативного коммерческого банка за нарушения законов по противодействию финансирования терроризма и отмыванию нелегальных доходов.

В 2021 году ЦБ запретил совершать переводы и пополнения по рублевым кошелькам WebMoney. Тогда предписание для компании стало полной неожиданностью, а решение связали с «формальными замечаниями».

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