Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей — IZ

Главный расчетный центр WebMoney в России — Консервативный коммерческий банк (ККБ) — подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей. В середине декабря по этому эпизоду возбуждено уголовное дело. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.
В феврале 2022 года сотрудники банка подготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».
Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. И все же представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании. На тот момент сумма в рублях по курсу составляла 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером», отметил собеседник издания.
Также администрация банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры. Слушания назначены на 29 декабря в Гагаринском суде Москвы. Суть иска не раскрывается.
В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. При этом на сайте суда сообщается, что соответчиком по нему проходит все та же офшорная фирма «Нортфорс Лимитед».
- Банк России 11 февраля отозвал лицензию Консервативного коммерческого банка за нарушения законов по противодействию финансирования терроризма и отмыванию нелегальных доходов.
- В 2021 году ЦБ запретил совершать переводы и пополнения по рублевым кошелькам WebMoney. Тогда предписание для компании стало полной неожиданностью, а решение связали с «формальными замечаниями».
Фото на обложке: Sulastri Sulastri /
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