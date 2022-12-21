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Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей — IZ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Главный расчетный центр WebMoney в России — Консервативный коммерческий банк (ККБ) — подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей. В середине декабря по этому эпизоду возбуждено уголовное дело. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей — IZ

В феврале 2022 года сотрудники банка подготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».

Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. И все же представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании. На тот момент сумма в рублях по курсу составляла 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером», отметил собеседник издания.

Также администрация банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры. Слушания назначены на 29 декабря в Гагаринском суде Москвы. Суть иска не раскрывается. 

В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. При этом на сайте суда сообщается, что соответчиком по нему проходит все та же офшорная фирма «Нортфорс Лимитед».

  • Банк России 11 февраля отозвал лицензию Консервативного коммерческого банка за нарушения законов по противодействию финансирования терроризма и отмыванию нелегальных доходов.
  • В 2021 году ЦБ запретил совершать переводы и пополнения по рублевым кошелькам WebMoney. Тогда предписание для компании стало полной неожиданностью, а решение связали с «формальными замечаниями». 

Фото на обложке: Sulastri Sulastri / Shutterstock

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