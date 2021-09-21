Финтех-стартап Revolut запустит торговлю ценными бумагами без комиссии

Как CNBC сообщил гендиректор Revolut Николай Сторонский, 21 сентября 2021 года стартап объявит о получении брокерской лицензии и выдйет на рынок, где сможет конкурировать с такими компаниями, как Robinhood и Square.

«Мы создаем единое приложение, в котором люди смогут управлять всеми аспектами своих финансов, от банковских операций и обмена валюты до торговли криптовалютами и акциями. Мы стремимся преодолеть барьеры для входа в рынок ценных бумаг, такие как минимальный баланс счета и сложные интерфейсы», — сообщил Сторонский.

Revolut в настоящее время тестирует свой сервис торговли ценными бумагами, который позволит пользователям покупать ETF и акции компаний, торгующиеся на NYSE и NASDAQ. Планируется, что он станет доступен для клиентов через несколько месяцев.

Revolut вышел на рынок США в 2020 году. С тех пор компания расширила список предоставляемых сервисов, куда входят вклады с высоким процентом, банковские услуги для малого бизнеса, денежные переводы из США в Мексику и торговля криптовалютой.

По словам Сторонского, компания в конечном итоге будет стремиться к публичному листингу в Великобритании, США или, возможно, к двойному листингу.

Revolut — цифровой банк, работающий с клиентами из различных стран. Он был создан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. С помощью сервиса можно открывать счет, обменивать валюты без комиссии и делать внутренние и международные переводы. В 2018 году компания стала «единорогом». Сейчас у компании более 16 млн клиентов.

В июле 2021 года Revolut привлек $800 млн от SoftBank и Tiger Global Management, достигнув оценки в $33 млрд. После инвестиционного раунда Revolut стал вторым по величине финтех-«единорогом» Европы, уступив место только шведской Klarna.

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Фото на обложке: Proxima Studio / Shutterstock



