Финтех-стартап Revolut запустит торговлю ценными бумагами без комиссии

Финтех-стартап Revolut, основанный россиянином Николаем Сторонским, получил брокерскую лицензию в США. Компания планирует предложить клиентам торговлю акциями без комиссии.
Как CNBC сообщил гендиректор Revolut Николай Сторонский, 21 сентября 2021 года стартап объявит о получении брокерской лицензии и выдйет на рынок, где сможет конкурировать с такими компаниями, как Robinhood и Square.
«Мы создаем единое приложение, в котором люди смогут управлять всеми аспектами своих финансов, от банковских операций и обмена валюты до торговли криптовалютами и акциями. Мы стремимся преодолеть барьеры для входа в рынок ценных бумаг, такие как минимальный баланс счета и сложные интерфейсы», — сообщил Сторонский.
Revolut в настоящее время тестирует свой сервис торговли ценными бумагами, который позволит пользователям покупать ETF и акции компаний, торгующиеся на NYSE и NASDAQ. Планируется, что он станет доступен для клиентов через несколько месяцев.
Revolut вышел на рынок США в 2020 году. С тех пор компания расширила список предоставляемых сервисов, куда входят вклады с высоким процентом, банковские услуги для малого бизнеса, денежные переводы из США в Мексику и торговля криптовалютой.
По словам Сторонского, компания в конечном итоге будет стремиться к публичному листингу в Великобритании, США или, возможно, к двойному листингу.
Revolut — цифровой банк, работающий с клиентами из различных стран. Он был создан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. С помощью сервиса можно открывать счет, обменивать валюты без комиссии и делать внутренние и международные переводы. В 2018 году компания стала «единорогом». Сейчас у компании более 16 млн клиентов.
В июле 2021 года Revolut привлек $800 млн от SoftBank и Tiger Global Management, достигнув оценки в $33 млрд. После инвестиционного раунда Revolut стал вторым по величине финтех-«единорогом» Европы, уступив место только шведской Klarna.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Proxima Studio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 2 Система «Киберплат» перестала проводить платежи после отзыва лицензии у банка «Платина»
- 3 7 технологий, которые помогут банку стать экосистемой
- 4 ЦБ разрешил родителям следить за финансовыми операциями своих детей-подростков
- 5 Топ-9 альтернативных платежных методов в Европе