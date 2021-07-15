Необанк Revolut стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании

Необанк Revolut, который основал россиянин Николай Сторонский, привлек вложения в размере $800 млн. Инвестиционный раунд возглавили японская холдинговая компания SoftBank и американская инвестиционная Tiger Global Management. В итоге оценка компании достигла 33 млрд долларов, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 5,5 миллиардов.
После инвестиционного раунда, который прошел в этот четверг, Revolut стал вторым по величине финтех-«единорогом» Европы, уступив место только шведской Klarna (прим. — ее оценка составляет $45,6 млрд). Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
Revolut направит привлеченные средства на разработку продуктов, маркетинг и международную экспансию, отмечает телеканал со ссылкой на финансового директора необанка Микко Саловаара. По его словам, сегодня компания сосредоточена на ускорении роста в США и Индии.
Во второй половине 2020 года Revolut удалось выйти на точку безубыточности.
Руководство финтех-стартапа делает ставку на новые услуги, среди которых — операции с криптовалютой, торговля акциями, а также открытие расчетных счетов для бизнеса. Все это поможет компании стать прибыльной в долгосрочной перспективе, цитирует CNBC Николая Сторонского.
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