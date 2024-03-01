Почему скандал вокруг совета директоров Klarna содрогнул венчурный мир

О возможных причинах конфликта и его влиянии на венчурный рынок — в переводе материала Pitchbook.

На прошлой неделе у шведской финтех-компании Klarna возникли разногласия с Sequoia Capital, одним из ее крупнейших инвесторов. Sequoia потребовала исключить из совета директоров Klarna своего бывшего партнера Майкла Морица, но затем отозвала просьбу.

Прошлая неделя выдалась непростой для шведской финтех-компании Klarna. Как сообщило издание The Information, сначала партнер Sequoia Мэтт Миллер при поддержке своего фонда попросил акционеров Klarna исключить из совета директоров бывшего председателя Sequoia Майкла Морица.

Мориц проработал в Sequoia 38 лет, и ему приписывают большую часть успеха фонда. Именно он руководил инвестициями в Google, PayPal и Stripe. Он также является близким союзником CEO Klarna Себастьяна Семятковски, а в 2010 году выписал первый чек для Klarna.

Мориц покинул Sequoia в июле, чтобы сосредоточиться на своей компании по управлению активами Sequoia Heritage. Свое место в совете директоров Sequoia он передал Миллеру, оставшись независимым советником.

По данным The Information и Financial Times, ко вторнику (20 февраля) после лоббирования со стороны Семятковски Sequoia отозвал свою просьбу и извинился, а к четвергу на место Миллера в совете директоров поставил Эндрю Рида.

В послании акционерам Klarna Семятковски написал, что Рид «идеально подходит для Klarna». Рид является одним из руководителей инвестиционной стратегии роста Sequoia и входит в совет директоров Figma.

Представитель Sequoia заявил, что фонд отозвал запрос на экстренное заседание «после более полной оценки» и что они «полностью поддерживают Майкла в качестве председателя Klarna».

Внутренние разногласия сразу отразились на мире венчурного капитала. Это не только «дворцовая интрига», как выразился один инвестор, — сейчас подобная напряженность ощущается особенно болезненно. Окно IPO по-прежнему закрыто, процентные ставки высоки, а инвесторы испытывают давление со стороны партнеров с ограниченной ответственностью, требующих вывести ликвидные средства.

Особенно велико давление на инвестиции, которые могут как улучшить, так и ухудшить профиль доходности фонда. Sequoia владеет 22% акций Klarna, IPO которой (запланировано на 2025 год) принесет дивиденды, в несколько раз превышающие первоначальные инвестиции.

«Иногда подобная встряска происходит в высокоэффективных компаниях, где на кону стоят большие деньги», — говорит Джей Ганатра, управляющий партнер Infinity Ventures.

Все внимание на Klarna

IPO Klarna находится под пристальным вниманием. В ноябре компания сообщила о первой за четыре года квартальной операционной прибыли. Листинг состоится еще не скоро. Klarna, основанная в 2005 году, попала в высшую лигу во время бума финтеха в 2020 году и достигла максимальной оценки в $45,6 млрд после раунда серии H на сумму $639 млн, возглавляемого SoftBank.

Однако год спустя Klarna одной из первых крупных финтехов столкнулась с падением оценки: в июле 2022 года она привлекла $800 млн при оценке в $6,7 млрд.

«Klarna была очень креативной. Раньше проект фокусировался только на BNPL», — говорит Мэгги Во, управляющий генеральный партнер Fuel VC.

Но с оглядкой на публичные рынки и рост процентных ставок Klarna существенно диверсифицировала источники дохода. «Теперь это не просто платежная платформа, а универсальный магазин для потребителей», — добавляет Во.

Представитель Klarna сообщил, что официальных сроков для проведения IPO пока нет.

«Дворцовая интрига»

Полную картину конфликта еще предстоит воссоздать. Как сообщало The Information, ситуация вращалась вокруг соглашений Klarna со шведскими акционерами перед потенциальным IPO. По данным Bloomberg, разногласия в совете директоров вызвала будущая роль сооснователя Klarna и бизнес-ангела Виктора Якобссона.

Однако Sequoia также испытывает давление со стороны партнеров с ограниченной ответственностью, особенно после того, как фонд вложился в обанкротившуюся криптобиржу FTX, сменил руководство и разделился на три независимых компании. По крайней мере один крупный партнер с ограниченной ответственностью Sequoia пересматривал свою будущую позицию в американском подразделении фонда, сообщала Financial Times в сентябре.

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Поскольку давление со стороны партнеров с ограниченной ответственностью усиливается, генеральные партнеры могут добиваться того, чтобы экзит произошел быстрее, чем планировал основатель.

«У инвесторов есть планы, и они, как правило, требуют отдачу в тот момент, который необходим для их фонда или, по их мнению, подходит для этой компании среди многих других в их портфеле», — говорит Майкл Торосян, партнер юридической компании Baker Botts.

Похоже, Sequoia находится в более сильной позиции, чем многие другие венчурные фонды. Согласно финансовым отчетам регентов Калифорнийского университета, одного из партнеров с ограниченной ответственностью, за финансовый год, заканчивающийся в июне 2023 года, выросли оценки 15 фондов Sequoia. Вероятно, это стало возможным благодаря таким сильным компаниям, как OpenAI, в которую Sequoia инвестировала в 2021 году.

Венчурный фонд также может попытаться вытеснить бывшего партнера из совета директоров, если он присоединился к конкуренту, чего в случае с Морицем не произошло, или у него другое стратегическое видение общей картины.

«Венчурные фонды будут считать, что независимое место склонено в их пользу, если на нем сидит их бывший партнер и коллега. Но это не всегда так, особенно в случае плохой отставки», — утверждает Бардия Моайеди, юрист Snell & Wilmer.

Основатели оказались в крайне сложной ситуации: им приходится бороться с инвесторами, отчаянно нуждающимися в ликвидности, первыми сотрудниками, у которых есть опционы на акции, и собственными представлениями о стоимости компании.

И пока кто-то не откроет окно IPO, противоречия в совете директоров будут лишь усиливаться.

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Фото на обложке: Mats Wiklund / Shutterstock