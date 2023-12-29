Покупай сейчас, плати потом: чем отличаются сервисы BNPL и SNPL от рассрочек и кредитов

Миллениалы и зумеры с предубеждением относятся к классическим кредитным продуктам и предпочитают менее дорогие и более технологичные решения. Чтобы подстроиться под запросы молодой платежеспособной аудитории, FinTech разрабатывает BNPL- и SNPL-сервисы. С их помощью можно расплачиваться за товары частями, без процентов и переплат. Коммерческий директор «Технократии» Илья Долгополов рассказал, чем отличаются современные сервисы от традиционных рассрочек и кредитов.

Сервисы BNPL и SNPL: что это такое, чем отличаются друг от друга и зачем нужны

Разберем, чем отличаются BNPL и SNPL друг от друга, а также от рассрочек и кредитов.

BNPL (Buy Now Pay Later)

BNPL (Купи сейчас, заплати позже) — это то же самое, что и рассрочка, только за неё платит продавец при помощи BNPL-сервиса. Провайдер переводит магазину сумму и берёт с продавца процент за свои услуги. Покупатель рассчитывается с сервисом равными частями в течение заданного времени. Чаще всего оплата покупки делится на 4 части по 25%, и клиент вносит её раз в две недели. Весь процесс занимает минуты. И всё это без переплат.

По данным LendingTree, более половины зумеров использовали BNPL хотя бы раз за последний год. При этом ожидается, что объём транзакций BNPL по миру вырастет почти на $450 млрд в период с 2021-го по 2026 год. Российский рынок BNPL вырастет вдвое в 2024 году.

Для того чтобы пользоваться BNPL, не нужна хорошая кредитная история, а процесс одобрения максимально прост. Как правило, решение интегрировано в платформу продавца. Например, в онлайн-магазин, где достаточно указать номер телефона и банковской карты.

Важно: воспользоваться BNPL можно только на конкретную покупку. Причем без процента и дополнительных комиссий, если платежи вносятся вовремя.

Так выглядит BNPL при оформлении покупки в онлайн-магазине «Лэтуаль»

В России есть несколько провайдеров BNPL-сервисов: например, «Подели» от «Альфа-Банка», «Долями» от «Тинькофф», «Сплит» от «Яндекс», «Плати частями» от «Сбера» и «Халва частями» от «Совкомбанка». Сервисы отличаются друг от друга максимальной суммой покупки и количеством партнёров, а также штрафами за просрочку.

BNPL используют там, где раньше возникали бы потребительские кредиты и микрозаймы. Самые популярные расходы в 2022 году с использованием BNPL-сервисов: одежда (37%), обувь (22%), косметика (11%) и детские товары (9%).

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SNPL (Save Now Pay Later)

SNPL (Копи сейчас, заплати позже) ― это цифровой аналог кубышки. Пользователь может копить на покупку, откладывая деньги на отдельный счет в банке или в специальном приложении. Такой счет можно завести и у продавца.

Эта модель ― не кредитование, а планирование конкретной будущей покупки. Вы платите за все своими деньгами. Сервис лишь позволяет спланировать покупку. Поэтому штрафы и пени тут не взимают. Модель пока менее распространена, чем BNPL. Первые продукты только появляются на рынке.

Например, Accrue Savings из США привлекла $25 млн в 2022 году. С помощью сервиса можно создать аналог сберегательного счета для конкретного бренда или товара и откладывать туда деньги на будущую покупку.

Источник: Accrue Savings

Похожий стартап ― Multipl из Индии, который позволяет откладывать деньги на любые цели. При желании можно потратить накопленную сумму в одном из магазинов-партнеров сервиса. Тогда бренд «добавит» вам денег на покупку.

HyperJar можно привязать к дебетовой карте. Приложение распределяет доход по банкам, например, на коммуналку или образование, чтобы пользователь не потратил лишнего.

Источник: HyperJar

В России открыть сберегательные счета под разные цели легко можно в приложениях разных банков, например, «Россельхозбанк». Также есть приложения, которые позволяют вести финансовый учет и планировать семейный бюджет, например, «Дзен Мани». Но это не совсем то же самое, что SNPL.

«Копи сейчас, плати потом» ― это бизнес-модель, которая мотивирует пользователя совершать дорогие покупки у конкретного продавца, не прибегая к помощи кредитов. Провайдер сервиса заключает партнерства с продавцами, которые предлагают бонусы пользователям, если те копят на покупку у них. Например, кэшбек или скидки. При этом ни продавец, ни покупатель, ни провайдер ничем не рискуют.

Обзор значимых финтех-моделей в России и зарубежом

Klarna — одна из первых компаний в мире, которая стала работать по модели BNPL. Пользователи шведского стартапа могли покупать через интернет в рассрочку без необходимости отправлять интернет-магазинам данные кредитных карт, которые тогда были в новинку и вызывали недоверие. В 2019 году стартап стал самым дорогим в Европе, а в 2021 стал единорогом после привлечения более $1 млрд инвестиций.

В 2023 году CB Insights выпустили карту многообещающих финтех-стартапов, в которой упомянули два BNPL-сервиса в B2B-нише: Mondu и Two. То, что начали появляться B2B-варианты, заслуживает внимания. В условиях кризиса не только физические лица, но и бизнесы оказываются в ситуации, когда не могут заплатить в моменте. Также предоставление им возможности оплатить в рассрочку помогает сохранить клиента.

Кроме того, некоторые стартапы используют эти бизнес-модели творчески: Promise Pay позволяет выплачивать штрафы государству в рассрочку. Стартап не только выручает людей, оказавшихся в сложной ситуации, но и помогает государству формировать имидж продвинутого и технологичного. Кстати, в России налогоплательщики могут оформить рассрочку при уплате налогов через банковское приложение.

Steno делает BNPL-сервис для адвокатов. Пользователь может воспользоваться услугой стенографии (дословного записывания устной речи, например, показаний обвиняемого), а оплатить по окончании процесса. Поскольку многие адвокаты в США работают по системе «гонорар успеха», то есть выплаты только в случае успешного разрешения дела, рассрочка помогает им вести дела без необходимости задумываться о финансах.

Bumper — британский стартап, который позволяет клиентам разбить стоимость ремонта машины на 1–6 платежей рассрочки. Каждый одобренный пользователь получает 5000 фунтов «кредита», которые может тратить у партнеров сервиса. Никаких переплат при рассрочке не предусмотрено.

Flex помогает заплатить за квартиру. Пользователь платит столько, сколько может, а оставшееся помогает заплатить стартап. Оплату можно разделить только на два платежа. Интересно, что хотя обычно BNPL и кредитная история не связаны, стартап обещает, что пользование сервисом помогает построить хорошую кредитную историю.

«Ozon Рассрочка» ― сервис, с помощью которого можно приобрести любые товары на площадке — от одежды до гаджетов и бытовой техники в рассрочку до 6 месяцев. При этом первый взнос можно внести через месяц после покупки. Лимит ― 300 тыс. рублей.

Кто победит: банки или финтех

На международном рынке финтех-продуктами занимаются чаще стартапы и технологические компании. Например, Apple последовала глобальному тренду и запустила в США собственный BNPL-сервис Apple Pay Later. С ним можно делить оплату покупок на четыре равные части в течение шести недель для покупок от $75 до $1000. Банки не успевают вслед за стартапами предлагать столь привлекательные решения.

В России ситуация иная. Именно банки становятся первопроходцами в создании цифровых сервисов. Почему так происходит? Когда сервис дает деньги на покупку, он не знает кредитную историю пользователя: есть ли у него ипотека, автокредит или потребительский кредит, есть ли просрочки по выплатам. В отличие от обычного кредита, BNPL делает «прыжок веры» в сторону пользователя и во многом надеется на его добросовестность.

Чтобы сократить потенциальные потери, сервисам необходимо легально получать информацию о платежеспособности покупателя. Поэтому одобряют такие сделки те, у кого есть доступ к этим данным. Так что чем меньше известно о пользователе, тем меньше вероятность одобрения и сумма доступного лимита на покупки.

BNPL и традиционные кредиты: плюсы и минусы

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