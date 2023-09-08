Бурный год Sequoia Capital вызывает вопросы у инвесторов

В материале — о стратегии Sequoia Capital и как ее восприняли партнеры, конкуренты и основатели стартапов.

Это были самые бурные 12 месяцев за 51 год истории Sequoia Capital: компания дистанцировалась от высокорентабельного подразделения в Китае, сократила размер фонда инвестиций в криптовалюты и потеряла ключевых партнеров, включая ветерана Майкла Морица.

Сейчас самая известная венчурная компания Кремниевой долины борется за то, чтобы сохранить доверие собственных инвесторов.

Этим летом глава Sequoia Рольф Бота совершил поездку по Нью-Йорку, Бостону, Чикаго и области залива Сан-Франциско, чтобы встретиться с более чем 50 крупнейшими партнерами с ограниченной ответственностью, которые инвестируют в ее фонды.

Его целью было не собрать средства, а ослабить опасения. Финансовые институты, НКО, пенсионные фонды и семейные офисы вложили миллиарды долларов в Sequoia благодаря ее репутации одного из самых опытных инвесторов в технологические стартапы в мире, включая Apple, Google, Instagram* и OpenAI.

Читайте по теме:

Sequoia Capital разделится на три независимых компании

30 крупнейших венчурных компаний США

«Кем они хотят быть, какой у них бренд?» — рассуждает глава суверенного фонда благосостояния, одного из партнеров Sequoia LP. Он продолжит поддерживать Нила Шена, миллиардера, босса китайского подразделения Sequoia, которое вскоре станет самостоятельным, но задумывается о своем положении в Sequoia Capital, американском и европейском бизнесе.

«Мы знаем, кем хочет быть Нил Шен: самым успешным инвестором в Азии. А как насчет американской Sequoia?» — говорит он.

«Наша цель — стать самым эффективным инвестиционным партнерством в мире, — заявил Рольф Бота в интервью Financial Times. — Как это было всегда».

Во время поездки в США Рольф Бота и топ-менеджеры Альфред Лин и Пэт Грейди заверили партнеров, что сокращение штата и кардинальные изменения — новые инструменты для инвестирования в компании с момента их основания и после выхода на IPO — помогут укрепить связи с основателями стартапов и заработать на ажиотаже вокруг ИИ.

Газета Financial Times провела более 20 интервью с партнерами с ограниченной ответственностью, нынешними и бывшими инвесторами Sequoia, а также конкурирующими группами и основателями стартапов, чтобы описать период «самых глубоких изменений в истории компании».

Публикуем перевод истории.

Отделение от Китая

В июне Бота приступил к реализации самой амбициозной и успешной попытки Кремниевой долины создать игрока международного уровня.

Китайское подразделение, переименованное в HongShan, что в переводе с китайского означает «секвойя», будет отвечать за активы под управлением почти на $56 млрд. Бизнес Sequoia в Индии и Юго-Восточной Азии сформирует третью структуру.

Этот шаг последовал за месяцами давления со стороны Вашингтона по поводу инвестиций в Китай. Китайское подразделение Sequoia ранее приобрело доли в попавшем под санкции производителе дронов DJI и стартапе по слежке DeepGlint.

Через несколько недель после того, как Sequoia объявила о разделении, Белый дом издал указ, ограничивающий инвестиции США в такие технологии, как ИИ, которые могли бы способствовать укреплению национальной безопасности Китая.

Разделение компании лишит ее части выгоды и, вероятно, ограничит будущие инвестиции на крупных азиатских рынках, но избавит ее от политических рисков.

Ана Маршалл, директор по инвестициям Hewlett Foundation стоимостью в $13 млрд, который уже 20 лет является партнером Sequoia, утверждает, что разделение было «смелым» шагом и позволило команде сосредоточиться на инвестировании, а не на трудностях управления международной организациейй.

«Я не знаю, как часто они созванивались с Китаем и Индией, но я рада, что они вернулись к тому, что у них получается лучше всего. Партнеры должны быть в восторге от того, что только что произошло» — говорит она.

Плохие решения

В 2021 году Sequoia инвестировала в FTX $225 млн и опубликовала в своем блоге хвалебную биографию Сэма Банкмана-Фрида на 13 тысяч слов.

В следующем году FTX потерпела крах. Банкман-Фрид ожидает суда за мошенничество. Инвестиции Sequoia обесценились до нуля. Публикация была удалена, но наследие будет не так-то просто стереть. Один из партнеров Sequoia назвал это предприятие «абсолютной катастрофой».

Читайте по теме:

Что произошло с FTX?

Обанкротившаяся криптобиржа FTX работает над перезапуском

Недавно компания сократила размер фонда для инвестиций в криптокомпании с $600 млн до $300 млн.

Решение инвестировать $800 млн в сделку Маска по покупке Twitter также вызвало у некоторых удивление.

Бота признается, что именно Маск когда-то пригласил его в PayPal. Sequoia поддержала и другие многообещающие предприятия миллиардера, включая SpaceX и The Boring Company. Но, по собственным оценкам Маска, Twitter, теперь переименованный в X, стоит меньше половины того, что он заплатил.

«Я не был удивлен, что они поддержали его, — говорит глава инвестиционного фонда, который является одним из ведущих партнеров Sequoia. — Я думаю, они рассматривают его как часть семьи Sequoia. Я не воспринимаю это как личный конфликт. Вопрос в том, "имеют ли смысл планы Илона и была ли разумной цена". Прямо сейчас, очевидно, нет, но пока слишком рано говорить об этом».

Инвестор на всю жизнь

Возможно, Китай, FTX и Маск привлекли больше всего внимания, но партнер заявил, что наиболее значимым из изменений, вероятно, станет успех нового инвестиционного инструмента под названием Sequoia Capital Fund.

Традиционно венчурные инвесторы зарабатывают, поддерживая стартапы на ранней стадии и выходя в наличные при публичном размещении или продаже.

Новый фонд Sequoia, анонсированный в 2021 году, выбрал иную тактику и сохраняет акции даже после IPO. Бота считает, что после выхода на биржу некоторые технологические акции будут еще долго демонстрировать хорошие результаты.

Другие говорят, что новый фонд стал ответом на возросшую конкуренцию со стороны таких групп, как Andreessen Horowitz, SoftBank и Tiger Global, которые в то время активно инвестировали, создавая «рынок продавца» для долей в стартапах.

Читайте по теме:

Как фонд Tiger Global собирался изменить венчурный бизнес, но вызвал негодование у Кремниевой долины

Венчурный фонд Andreessen Horowitz откроет первый офис в Европе

«Sequoia сделает все, чтобы оставаться на вершине. Эту компанию никогда нельзя было обвинить в самодовольстве», — говорит Эрик Доппштадт, директор по инвестициям Ford Foundation, старейшего партнера с ограниченной ответственностью Sequoia.

Sequoia вознаграждает партнеров за доверие. Источник, знакомый с финансами организации, говорит, что за последние четыре с половиной года из $2 млрд, инвестированных в стартапы, она распределила $34 млрд наличными и акциями.

Поэтому, когда в 2021 году был запущен фонд Sequoia Capital, почти все партнеры решили вложить в него свои деньги. Поскольку альтернатива была исключена из будущих инвестиций Sequoia, некоторые сочли, что их выбор невелик.

В течение следующих нескольких месяцев фонд Sequoia Capital пострадал от более широкого рыночного спада, который привел к резкому падению цен на акции технологических компаний.

«Я не предсказывал грандиозного краха, но мы знали, что риск существует», — сказал один из давних партнеров компании.

С тех пор фонд вырос, и, по словам источника, знакомого с его деятельностью, в этом году опередил Nasdaq.

«Если [новый фонд] позволит Sequoia завладеть акцией, которая повторит результат Google или Amazon, первоначальная боль будет забыта», — говорит один из спонсоров.

«Это радикальные изменения. Трудно сократить размер компании, разделить ее на два фонда, разорвать связи с международными подразделениями и поменять руководство. Это абсолютно огромные перемены для организации, и пока слишком рано говорить, будут ли они успешными», — говорит другой старейший партнер Sequoia.

Краткая история Sequoia Capital: пять десятилетий на вершине

1972 - Дон Валентайн основал Sequoia Capital

1975 - Sequoia инвестирует $600 тысяч в Atari

1978 - Sequoia инвестирует $150 тысяч в Apple

1996 - Новыми руководителями становятся Дуг Леоне и Майкл Мориц

1999 - Sequoia инвестирует $12 млн в Google

2003 - В Sequoia приходит Рольф Бота из PayPal

2005 - Запуск Sequoia China

2009 - Sequoia возглавляет раунд инвестиций в Airbnb на $585 тысяч

2012 - Sequoia проводит раунд инвестиций в Instagram* на $50 млн

2017 - Рольф Бота возглавляет американский и европейский бизнес Sequoia

2021 - Sequoia инвестирует в OpenAI

2021 - Объявлено о создании фонда Sequoia Capital

2022 – Рольф Бота приступает к управлению глобальным партнерством

2023 - Бизнес Sequoia в США и Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и Китае разделен на отдельные подразделения

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Iljanaresvara Studio / Shutterstock