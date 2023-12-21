Китайские инновации, которые мы можем использовать уже сегодня

Китай — одна из ведущих стран в области технологий и инноваций. Какие из них уже активно используют, рассказал Олег Свистовцев — международный инвестиционный консультант экономико-технологической зоны YEDA (Yantai economic and Development Area).

ИИ-системы в промышленном производстве

Власти Китая объявили внедрение ИИ-технологий приоритетным направлением. В стране активно поддерживают технологические ИИ-стартапы, особенно в сфере промышленности. Искусственный интеллект способен обеспечить полный контроль автоматизации и тем самым снизить затраты на рабочую силу. Благодаря ему можно уменьшить время простоя и устранить недостатки ручного труда в процессе производства.

Внедрение ИИ сегодня активно происходит в области обрабатывающей промышленности Китая. Тенденция становится практически повсеместной. Производители используют аналитику для оптимизации труда, повышения качества товаров, снижения электропотребления и других затрат. Новые инструменты позволяют управлять сетями поставок, получать полную информацию о сырье, контролировать и планировать производственные операции.

В планах Поднебесной — разработка «умных» датчиков, микросхем, углубление и развитие «умного» производства.

Программа развития и внедрения ИИ в Китае рассчитана до 2030 года. Ответственные компании разбиты на ряд национальных команд, каждая из которых отвечает за определенный сектор. Предполагается, что задействование ИИ в разных секторах экономики будет способствовать росту последней на 0,8–1,4% ежегодно.

Новые технологии передачи электричества

Поскольку Китай недостаточно электрифицирован, в стране запустили производство сетевого оборудования с самой высокой в мире эффективностью проводной передачи электричества и наименьшими потерями и отходами. Это авторская разработка Поднебесной. Технология удешевляет стоимость транспортировки электроэнергии на 15–20% и более безопасна, чем та, что использовали раньше.

Проект предполагает соединить северо-западные регионы с восточными провинциями, куда будет передавать постоянный ток сверхвысокого напряжения. Расстояние, которое предполагается преодолеть, составляет около 1 тыс. км — как от Москвы до Набережных Челнов. И это не предел. В будущем технологии позволят подавать электричество в самые отдаленные регионы с минимальными затратами.

Кроме того, идет строительство насосно-аккумулирующей электростанции — самой высокогорной на планете. В рамках проекта планируется возвести четыре генератора мощностью 300 тыс. киловатт.

Вакцина от онкозаболеваний

Shandong Xiansheng Biopharmaceutical объявила, что создала новый, не имеющий аналогов в мире противораковый препарат для инъекций, связанный с рекомбинантным сосудистым эндотелием человека. Это не дженерик, а полностью авторская разработка китайских ученых, которая уже прошла клинические испытания.

Кроме того, в Китае создали вакцину против трех видов онкологических заболеваний. В ее основе — микрокапсулы полимолочной кислоты, активизирующей иммунитет. Последний начинает выработку антигенов и тем самым предотвращает развитие раковых опухолей. Разработка уже прошла тестирование. Оказалось, она эффективна против меланомы, лимфомы, онкологии молочной железы. Вакцина также препятствует развитию метастазов.

Высокоскоростные железнодорожные перевозки

Сейчас китайские высокоскоростные железные дороги — первые в мире по протяженности. Они обеспечивают большее удобство для людей в путешествиях, улучшают региональную транспортную инфраструктуру и стимулируют развитие удаленных районов.

В строительство высокоскоростных магистралей Поднебесная вложила более 300 млрд долларов. Сегодня это самая протяженная железнодорожная сеть в мире — 19 тыс. км. В основном она специализируется на транспортировке пассажиров, обслуживая более 3 млн человек в день.

Для высокоскоростных поездов строятся абсолютно новые железнодорожные пути и вокзалы, по размерам сопоставимые с аэропортами. Зачастую они располагаются на периферии и становятся центрами развития, поскольку вокруг них сосредотачивается бизнес и сфера услуг. Соединяясь с системами городского транспорта, они превращаются в хабы, где сходятся аэропорт, вокзал и метрополитен. Поскольку для каждого вида поезда требуется свой тип путей, ВСМ становятся стимулом для развития технической промышленности, производства оборудования.

Высокоскоростные поезда могут развивать скорость, приближающуюся к авиатранспорту, — около 310 км в час. По уровню комфорта они напоминают самолеты: в них есть откидывающиеся сиденья, биотуалеты, кондиционеры. И хотя билет стоит дорого, все равно поездка обходится дешевле, чем авиаперевозки. Летом прошли испытания сверхскоростного поезда CR450; он разогнался до 453 км/час. Сегодня это самый быстрый поезд в мире.

Сегодня высокоскоростные магистрали финансируются государством. Но благодаря им решается проблема занятости и связи регионов страны, расположенных друг от друга в тысячах километров. ВСМ позволяют преодолевать расстояние в более 2 тыс. км за восемь часов, делая возможными дальние путешествия в туристические районы, выезд в крупные города для работы и учебы и улучшая мобильность населения.

Парки солнечных батарей для генерации электричества

После подключения Херсонской и Запорожской областей наметился дефицит электроэнергии на юге России, который в будущем, возможно, решится благодаря инновационным технологиям из Поднебесной.

Масштабы производства фотоэлектрической энергии в Китае сейчас превзошли США: солнечные панели могут занимать территорию в несколько гектаров, в горных районах все склоны покрыты ими.

При этом Китай постоянно совершенствует и удешевляет технологию добычи фотоэлектрических генерирующих систем.

В последнее время китайские ученые активно исследуют возможность получать солнечную энергию из космоса. Модель такой электростанции уже существует в провинции Шэньси. Она улавливает солнечные лучи высоко над поверхностью земли и преобразует их в микроволновые, а затем передает полученную энергию на приемную станцию, где та снова преобразуется в электричество. Пока процесс передачи действует только на расстоянии 55 м, но в будущем ученые планируют строительство орбитальных электростанций. Это даст возможность солнечным батареям не зависеть от дневного света и работать даже в темноте.

Двухтонный электрический самолет

Транспортные средства регулярно совершенствуют. В будущем планируется решить проблему с пробками в крупных городах за счет воздушных средств. Китайцы уже приступили к их разработке.

Электрический самолет провел свой первый испытательный полет. Он предполагает вертикальный взлет и посадку и предназначен для использования в городской черте. Транспортное средство способно развивать скорость до 200 км/час и ориентировано на преодоление расстояния до 250 км.

За счет электросамолетов также планируется удовлетворить спрос на межгородские перелеты. Путь, который машина преодолевает за 2–3 часа, теперь занимает полчаса. В перспективе транспорт планируют использовать как воздушное такси.

Аккумулятор для электромобилей

Компания BYD — лидер китайского электроавтомобилестроения — разработала новый железофосфатный аккумулятор, который более эффективен, невзрывоопасен; количество циклов зарядки до его изнашивания увеличено в несколько раз. На мой взгляд, это будущее автоаккумуляторов, которые нередко горят. В ходе тестирования новой модели не было ни одного случая возгорания. На презентации аккумулятор пробивали гвоздем, перегружали зарядкой — ни воспламенения, ни перегрузки не случилось. Это готовая разработка, под которую уже сейчас можно проектировать новый тип автомобилей.

У Blade Battery от BYD рабочий ресурс — 1,2 млн км, или 3 тыс. циклов зарядки/разрядки. Этого хватит на 40–50 лет эксплуатации. Также во время тестирования аккумулятора проехал грузовик; не появилось утечек, деформаций и дыма. Он оказался неповрежденным и готовым к эксплуатации. А тесты на механическую стойкость показали, что даже перезарядка в аварийном режиме — до 260% — не приводит к воспламенению или взрыву.

Китайские технологии — это новые перспективы развития для всего мира. Они позволят решить проблему нехватки энергетических ресурсов, транспортных связей, удешевить рабочую силу и максимально нивелировать человеческий фактор во многих областях. По количеству ИИ-патентов Китай уже обогнал США и Японию. Страна вкладывает огромные средства в инновационные разработки, и эта тенденция продолжится.

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