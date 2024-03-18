Честный знак при карго-доставке из Китая: «серые» схемы и их последствия

Уже 6 лет в России действует система цифровой маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». Список категорий товаров, подпадающих под маркировку, постоянно расширяется. А вот предпринимателей, ввозящих товары карго (то есть без процедуры таможенной очистки), меньше не становится. Неудивительно, что многие из них ищут способы обойти правила. И находят, ведь спрос рождает предложение.

Схема №1: Подставной производитель

К сожалению, вопросами обхода правил маркировки занимаются не только ноунейм-конторы, но и крупные компании. Одна из них, официально занимающаяся маркировкой, обещает решить проблему каргистов с получением КИЗов на товары. Но есть одно условие — нужно купить программное обеспечение (лицензию) этой компании. Ниже в табличке посчитали расходы их потенциального клиента.

А дальше с предпринимателем свяжется подставной производитель — настоящее юрлицо, официально работающее на территории РФ. Именно он оформит карго товары клиента — как якобы произведенные на территории РФ.

Пояснение менеджера



Но 35 500–37 000 рублей — не последние траты для клиента. За каждый КИЗ придется оплатить по тарифу. Причем у подобных «благодетелей» он существенно отличается от официальной стоимости в 0,5-4 руб./КИЗ. В разных компаниях, практикующих серые схемы, цена одного кода варьируется в пределах от 8 до 30 рублей/шт.

Интересно! В целях этого расследования мы попросили одного предпринимателя отсканировать «серый» КИЗ и посмотреть, какая информация есть в системе. Оказалось, что производителем выступает даже не российская, а китайская фабрика! То есть, с первого взгляда, придраться вообще не к чему. Но это до первой проверки серьезной предпринимателя или компании, которая такую «недомаркировку» делает.

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Схема №2: Перемаркировка

Это процедура, предусмотренная при утере КИЗа или выявленных ошибках в описании товара. Но также этот способ используют для фиктивной маркировки карго-товаров.

Выгодное предложение «перемаркировщиков»

Нелегальная схема выглядит так:

есть реальный производитель, который маркирует свою продукцию;

на выпущенные ранее КИЗы производитель подает заявку на перемаркировку;

новые коды передаются заказчику, а он их клеит уже на свои товары.

Самый большой риск для предпринимателя, который решится на перемаркировку — задвоение товара. Код может не считываться или считываться некорректно. А результат один — аннулирование кодов.

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Схема №3: Сопровождение и доставка из Китая

Еще одна распространенная схема — помощь в получении КИЗов, но при условии полного сопровождения с помесячной оплатой. Целевая аудитория — селлеры маркетплейсов. Им предлагают оформить все необходимые документы на товар, а также помощь с отчетами Честного знака и маркетплейсов.

Схема схожая с предыдущими вариантами. Также привлекается некий производитель, который за вознаграждение готов признать китайские товары, ввезенные карго, своими. Он оформляет документы на якобы произведенную продукцию и выдает КИЗы под своим юридическим лицом. После принятия и подписания УПД коды переходят заказчику, и дело сделано — нелегальные китайские товары превращаются в российские, произведенные на территории нашей страны.

Пояснение от менеджера по сотрудничеству

Но стоит отметить, что такие «помощники» сразу же обманывают клиентов. Обещают изготовить любые необходимые документы, но, например, СГР не оформляют.

Расходы заказчика по этой схеме сопоставимы с перемаркировкой — стоимость сопровождения дороже, но цена на КИЗы дешевле — 5-7,5 руб./шт. Среди преимуществ — договорное оформление услуг. Однако трудно представить, как с таким договором обращаться в суд, если что-то пойдет не так. Ведь предоставляемая услуга незаконная.

Оффер для клиента

На просторах «Авито», ВК и других площадок встречается еще одна разновидность подобной схемы — полное сопровождение и КИЗы предоставляются, если клиент воспользуется услугами доставки карго.

Фрагмент переписки в рамках нашего расследования

Очевидно, что подобные компании просто хотят дополнительно заработать — получить деньги не только за «левые» КИЗы, но и за посреднические услуги. Это вариант наиболее рискованный — можно остаться и без товара, и без кодов.

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Чем опасны серые схемы

Любая схема, предлагающая обойти маркировку «Честный знак», незаконна. Поэтому предприниматели, использующие их, должны осознавать риски и последствия:

Нет гарантий, что коды будут нормально работать (проблемы со считыванием, аннулирование КИЗов и т. д.). Проверяющие органы заинтересуются «рисованными» документами на товар. Стоимость услуг помощников по серой схеме выйдет дороже, чем легальный ввоз товаров с маркировкой. Не исключен слив и кража персональных данных с гаджетов заказчиков, к которым получают доступ мошенники.

В нашей практике такие случаи не редкость

Если обман с маркировкой раскроется, ко всем вышеперечисленным неприятностям добавится еще административный штраф и, возможно, уголовная ответственность: штраф до 300 тыс. рублей, конфискация продукции;

лишение свободы на срок до 6 лет.