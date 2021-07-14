Американский сервис по поиску удаленной работы Remote привлек $150 млн

Remote привлек финансирование в раунде серии B. Его возглавила американская венчурная компания Accel. Также в раунде приняли участие существующие инвесторы, среди которых, — Sequoia, Index Ventures, Two Sigma, General Catalyst и Day One Ventures.

Средства направят на расширение бизнеса компании. Сегодня стартап представлен в 47 странах, а к концу года этот показатель планируют увеличить до 80.

В 2019 году сервис основали бывший вице-президент по продукту GitLab Джоб ван дер Вурт и бывший вице-президент по разработке Unhabel Марсело Лебре. По данным Crunchbase, с момента основания Remote привлек $196 млн.

Платформа не только помогает находить удаленных сотрудников, но и решать вопросы, связанные с налогообложением, зарплатой и государственными выходными, которые утверждены во всех странах, где проживают соискатели.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock