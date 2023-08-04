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Revolut прекратит операции с криптовалютами в США

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британский финтех-стартап Revolut Николая Сторонского прекратит все операции с криптовалютами в США. Оказание криптовалютных услуг будет остановлено 2 сентября, доступ к таким услугам будет отключен 3 октября. Решение принято из-за неопределенности на рынке криптовалют.

Revolut прекратит операции с криптовалютами в США

Финтех-стартап Revolut этой осенью прекратит все операции с криптовалютами и оказание криптовалютных услуг в США. Об этом пишет Decrypt.

О том, что Revolut собирается прекратить работу с криптовалютами в США стало известно из письма, которое получили клиенты стартапа в США. Решение обосновали неопределенностью на криптовалютном рынке США и изменений в нормативно-правовой базе.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила крупнейшим криптобиржам Binance и Coinbase претензии о нарушении правил обращения ценных бумаг. Комиссия обвинила биржи в работе в качестве незарегистрированных бирж, а также незарегистрированной продаже ценных бумаг.

Фото на обложке: daily_creativity / Shutterstock

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