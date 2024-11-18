Revolut запустит торговлю акциями, котирующимися в ЕС и Великобритании, с новой лицензией

Британская финтех-компания с российскими корнями Revolut уже в 2025 году запустит торговлю акциями, котирующимися в ЕС и Великобритании, сообщил Bloomberg. Стартап Николая Сторонского получил лицензию от Управления по финансовому регулированию и надзору на работу как инвестиционная компания. В июле 2024 года Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании.
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Перед получением разрешительных документов компания разработала соответствующую технологию. Помимо торговли акциями Revolut собирается взяться за продажи облигаций.
Конкурентами финтех-компании станут Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown и AJ Bell, добавляет Bloomberg. Торговая лицензия позволит фирме привлечь брокеров для управления клиентскими активами и расширить свою клиентскую базу в Великобритании, пояснила глава по вопросам благосостояния и торговли Revolut в этой стране Яна Шкребенкова.
В сентябре компания запустила инвестиционное приложение в странах Европы, составив конкуренцию Robinhood Markets и eToro Group.
«Если европейский пилотный проект будет успешным, приложение будет развернуто и в Великобритании», — сказала Шкребенькова.
Британскую финтех-компанию Revolut в 2015 году основали Николай Сторонский и Влад Яценко. Компания предлагает банковские услуги, услуги по управлению капиталом и инвестициями. В июле 2024 года Revolut укрепил статус самого дорогого стартапа в Европе, его бизнес оценивается в $45 млрд. В ноябре 2024 года Revolut запустила собственную криптобиржу в 30 странах Европы.
Осенью 2022 года Сторонский отказался от российского паспорта, став четвертым на тот момент миллиардером, вышедшим из гражданства России с начала военной операции.
Фото на обложке: JarTee /
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