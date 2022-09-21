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Финтех-стартап Revolut подтвердил утечку данных десятков тысяч пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Лондонский финтех-стартап миллиардера Николая Сторонского Revolut подтвердил масштабную утечку данных «десятков тысяч» пользователей в результате кибератаки. Об этом сообщает TechCrunch.

Финтех-стартап Revolut подтвердил утечку данных десятков тысяч пользователей

Revolut обнаружил утечку 10 сентября и изолировал ее к утру 11 сентября.  

По данным компании, от взлома пострадали более 50 тыс. клиентов, в том числе почти 21 тыс. в Европейской экономической зоне. Стартап отправил всем пострадавшим уведомления. 

В Revolut не сообщили, к каким типам данных был получен доступ, однако заверили, что злоумышленники не получили доступа к деньгам.

Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Компания предлагает банковские услуги, услуги по управлению капиталом и инвестициями.

Фото на обложке: Unsplash

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