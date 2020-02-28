Финтех-стартап Revolut передумал выходить в Россию

В стартапе подтвердили, что сейчас сфокусированы на других рынках.

Британский финтех-стартап Revolut с российскими и украинскими корнями передумал выходить в Россию. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

В Revolut заявили, что выходят на рынок только в том случае, если уверены, что «добьются его с первого дня». Сейчас стартап сделал ставку на развитие в Северной Америке и Азии.

Выход в Россию откладывается, несмотря на то, что в 2019 году Revolut открыл офисы в Москве и в Санкт-Петербурге и стал нанимать туда сотрудников. В компании объяснили, что российские офисы займутся поддержкой бизнеса в других странах, а не развитием в России.

Впервые о планах запуска в России Revolut заявил еще летом 2018 года. Источники The Bell назвали две возможные причины, по которым стартап решил отложить эти планы. Одна из них — медленная разработка решения со стороны Qiwi, партнера Revolut в России.

Ранее сообщалось, что Qiwi предложит стартапу инфраструктуру для идентификации клиентов и перевода платежей, но этого пока не произошло, говорит источник. Близкий к Qiwi собеседник издания опроверг эту версию.

В пресс-службе Qiwi сообщили Rusbase, что их API готово для реализации проекта с Revolut, и у Qiwi есть все ресурсы для дальнейшей доработки инфраструктуры. В Qiwi добавили, что у них есть проекты в сфере открытых API и с другими компаниями из России и Европы.

Revolut также мог отложить запуск из-за нежелания идентифицироваться с Россией перед недавним крупным раудом финансирования, полагает другой источник. В этом феврале Revolut привлек $500 млн и стал стоить $5,5 млрд. Раунд стал рекордным для европейского финтеха.

Revolut в 2015 году основали Николай Сторонский из России и Влад Яценко из Украины. Сервис позволяет открывать счет, обменивать валюты без комиссии и делать внутренние и международные переводы. В 2018 году компания стала «единорогом».

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