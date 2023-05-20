Претензии SoftBank'а мешают Revolut получить банковскую лицензию в Великобритании

Для получения банковской лицензии в Великобритании финтех-стартапу Николая Сторонского и Влада Яценко Revolut необходимо выполнить несколько условий: сократить количество видов акций с шести до одного, расширить совет директоров и усилить технологическую экспертизу.

Газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщает, что Управление пруденциального регулирования (Prudential Regulation Authority, PRA) Банка Англии склонялось к идее не выдавать цифровому банку Revolut соответствующую лицензию, которую стартап запросил в 2021 году, но все же решило продолжить переговоры с финтех-компанией.

Ключевая претензия PRA к Revolut заключается в том, что у компании слишком раздута структура собственности. Но сократить число классов акций будет сложно, поскольку основной акционер стартапа — японский SoftBank — не готов обменивать привилегированные акции на обычные без щедрой компенсации.

Банк хочет почти вдвое больше акций, чем обычно Revolut предлагает за потерю преимущественных прав, которые дает более высокий класс ценных бумаг. Предполагается, что проблему можно будет решить путем переговоров: фитнес-стратап уже направил обращение основателю ​​SoftBank Масаеси Сону.

Именно после личной встречи Сторонского и Сона в 2021 году Revolut привлек инвестиции Vision Fund 2 (принадлежит SoftBank) в размере $800 млн, в результате чего оценка бизнеса взлетела до $33 млрд, а сам он стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

При этом журналисты FT узнали, что британский министр бизнеса и торговли Кеми Баденок планирует на следующей неделе лично встретиться с руководством Revolut, чтобы узнать о перспективах бизнеса (авторы материала считают, что власти опасаются ухода компании из страны).

Буквально в первые дни мая стало известно, что цифровой банк Revolut вышел на рынок Латинской Америки и начал предлагать криптовалютные инвестиционные услуги в Бразилии.

Revolut, PRA и SoftBank никак не комментируют расследование FT.

Фото на обложке: revolut.com