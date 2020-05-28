Режим санитарных ограничений в Москве продлят до появления вакцины от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений в столице будет длиться до появления вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим», — сообщил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что при этом горожане не должны быть взаперти все время. Им нужно жить нормальной жизнью — гулять, общаться с друзьями, ходить в магазины.

Напомним, в столице с 1 июня разрешат прогулки по графику и откроют непродовольственные магазины. Правда, для похода в них нужно будет оформить пропуск.

На сегодняшний день в Москве насчитывается 173 тысячи заболевших COVID-19, скончались 2,2 тысячи пациентов, выздоровела 71 тысяча человек. По России показатели следующие: 379 тысяч инфицированных, 4 тысячи умерших, почти 151 тысяча выздоровевших.



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